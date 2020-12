Cine este Alexandru Nazare, propus ministru de Finante. Fost secretar de stat si ministru al Transporturilor

Potrivit Hotnews.ro , Alexandru Nazare a fost reprezentant al Guvernului cu insarcinari speciale in domeniul securitatii cibernetice in procesul de selectie pentru sediul Centrului European pentru Securitate Cibernetica (Centrul Cyber al UE), care va fi gazduit de Bucuresti.Sursa citata mai arata ca Nazare (40 de ani) a fost ales senator de Prahova la alegerile din 6 decembrie 2020, fiind pentru o perioada si ministru al Transporturilor in Guvernul Ungureanu.- februarie-mai 2012 - Ministrul Transporturilor si Infrastructurii- noiembrie 2010-februarie 2012 - Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii- aprilie-noiembrie 2010 - Secretar de Stat, Ministerul Finantelor Publice- octombrie 2009-aprilie 2010 - Subsecretar de Stat, Departamentul pentru Afaceri Europene- august-octombrie 2009 - Consilier Parlamentar, Parlamentul European- decembrie 2008-iulie 2009 - Europarlamentar, Parlamentul European- septembrie 2007-februarie 2008 - Consilier - Delegatia Partidului Democrat Liberal - Grupul Partidului Popular European, Parlamentul European- septembrie 2005-septembrie 2007 - Consilier Ministru, Ministerul Integrarii Europene.Hotnews.ro mai arata ca Alexandru Nazare a fost si deputat de Bacau in legislatura 2012-2016.