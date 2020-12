Cine este Cristian Ghinea, propus ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene. A mai fost ministru in Guvernul Ciolos

Cristian Ghinea s-a nascut la 20 iulie 1977, la Bucuresti, conform www.cdep.ro.A absolvit Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti (2000). A urmat studii de masterat in politici europene la London School of Economics and Political Science (2007-2008), definitivate cu teza "Eficacitatea conditionalitatilor anticoruptie ale UE in Romania", potrivit www.cristianghinea.ro. Printre domeniile sale de expertiza se numara structura institutionala a UE, democratizarea, studiile media si transparenta decizionala, conform biografiei publicate pe www.usr.ro.In 2009, a fondat, impreuna cu un grup de experti, Centrul Roman pentru Politici Europene (CRPE), cu scopul de a sprijini rolului Romaniei in Europa prin furnizarea de expertiza in domeniul politicilor publice. In cadrul CRPE, Cristian Ghinea a coordonat, pana in 2015, proiecte in domeniul politicii externe, justitiei si anticoruptiei, noteaza sursa citata.A fost colaborator al revistei "Dilema veche" (1999-2015), conform www.cristianghinea.ro.In 2011, a coordonat aparitia volumului "The EU Approach to Justice Reform in Southeastern and Eastern Europe", proiect international de transfer de expertiza dinspre Romania spre tarile din jur.In 2012, a publicat volumul "Eu votez DNA - De ce merita sa aparam institutiile anticoruptie", aparut la Editura Humanitas In decembrie 2015, a fost numit consilier de stat pentru afaceri europene la Cancelaria Prim-ministrului Dacian Ciolos , conform www.cristianghinea.ro.La 27 aprilie 2016, a preluat portofoliul de ministru al Fondurilor Europene, in Guvernul Ciolos. La 26 octombrie 2016, a demisionat din functie. Ulterior, s-a inscris in partidul Uniunea Salvati Romania ( USR ).In urma scrutinului parlamentar din 11 decembrie 2016, a fost ales deputat in circumscriptia electorala nr.42 Bucuresti, pe listele USR. A fost secretar al Biroului Permanent (dec. 2016- sept. 2017) si membru in: Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice (pana in sept. 2017), Comisia juridica, de disciplina si imunitati (sept.-nov. 2017), Comisia pentru afaceri europene (din nov. 2017), Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice (din oct. 2018), Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 (pana in dec. 2018), Comitetul Director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare, conform www.cdep.ro.Cristian Ghinea a fost ales europarlamentar pe lista Aliantei 2020 USR-PLUS, in urma scrutinului din 26 mai 2019. A demisionat din functia de deputat, optand pentru mandatul de europarlamentar. anuntat Biroul Permanent al Camerei Deputatilor ca demisioneaza din functie incepand cu data de 14 iunie 2019.Cristian Ghinea este europarlamentar USR-PLUS/ Renew Europe si co-presedintele delegatiei USR PLUS in Parlamentul European, potrivit unui comunicat de presa din 5 noiembrie 2020.