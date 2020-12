Cine este Eduard Novak, sportivul propus de UDMR la Ministerul Tineretului. Este singurul campion paralimpic al Romaniei: "Sunt extrem de onorat"

"Sunt extrem de onorat sa fiu propunerea UDMR pentru Ministerul Sportului si le multumesc pentru incredere. Ma bucur ca toate eforturile si realizarile mele de pana acum atat ca sportiv, cat si ca mentor sau presedinte al Federatiei Romane de Ciclism m-au condus catre aceasta propunere.Sunt constient de munca pe care o presupune aceasta functie, de provocarile pe care le implica, dar sunt convins ca pot, alaturi de echipa potrivita, sa fac lucruri grozave pentru sportul romanesc, pentru tinerii talentati si pentru campionii nostri", a afirmat Novak."Rolul sportului in viata noastra, a fiecaruia, e esential, si nu cred ca exista cineva care sa conteste asta. Imi doresc sa imi aduc contributia la stabilirea unei directii care sa influenteze pozitiv viitorul sportului romanesc, iar dezvoltarea sa fie elementul cheie regasit in toate segmentele sportive.Avem nevoie sa cunoastem mai mult ca oricand ce e fair play-ul, sa ne aplaudam campionii, sa ii incurajam pe cei cu potential si sa ducem cat mai departe sportul romanesc oriunde in lume", a mai scris singurul campion paralimpic al Romaniei.Carol-Eduard Novak (44 ani) a cucerit medalia de aur la Jocurile Paralimpice din 2012, de la Londra, avand si doua medalii de argint, la Jocurile Paralimpice de la Beijing 2008, respectiv Londra 2012. Palmaresul sau cuprinde si mai multe medalii la Mondialele de paraciclism.Eduard Novak, care este presedintele Federatiei Romane de Ciclism din 2013, a fondat o echipa profesionista de ciclism in 2012, sub numele de Tusnad Cycling Team, devenita intre timp Novak Team (echipa continentala), iar recent a infiintat si o academie de ciclism.Citeste si: