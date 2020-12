Citu, in prima sedinta de Guvern: Am ajuns si aici. Au fost doua saptamani grele. Sunt sigur ca o sa fie o guvernare stabila si de lunga durata

"Eu cred ca a iesit un proiect bun si frumos pentru Romania, aceasta coalitie de centru-dreapta", a declarat Florin Citu , aratandu-se convins ca va fi o guvernare stabila si de lunga durata."Am ajuns si aici. Au fost doua saptamani grele, dar veti vedea de ce a trebuit sa muncim in aceasta perioada sa avem un guvern inainte de sarbatori, pentru ca sunt lucruri care trebuiesc deja rezolvate in zilele urmatoare. Multumesc pentru tot ce ati facut in aceasta perioada, majoritatea ati fost in echipele de negocieri si eu cred ca a iesit un proiect bun si frumos pentru Romania, aceasta coalitie de centru-dreapta. Eu sunt sigur ca o sa fie o guvernarea stabila si de lunga durata pentru ca pornim toti cu aceleasi obiective", a declarat Florin Citu, in debutul sedintei de Guvern de miercuri seara.Citu a precizat ca nu este o sedinta e Guvern propriu-zisa, insa a precizat ca sunt cateva proiecte care trebuie pregatite si avizate urgent."In aceasta seara nu facem sedinta de Guvern, avem cateva lucruri pe care le pregatim pentru sedinta de saptamana viitoare, in general combaterea efectelor provocate de pandemie si finalizarea bugetului pentru anul 2021", a declarat Citu.