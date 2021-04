Comitetul pentru "revenirea Romaniei la normalitate", condus de premierul Citu, se reuneste miercuri in sedinta

Comitetul este condus de premier , ca presedinte , si de secretarul general al Guvernului, ca vicepresedinte.In exercitarea atributiilor, Comitetul emite instructiuni de implementare si elaboreaza rapoarte si analize.Din acest comitet fac parte Ministerul Finantelor, Minsterul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Apararii, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei, Ministerul Cercetarii, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului si Sportului, Secretariatul General al Guvernului, CNCAV, DSU si INSP. Ministerele sunt reprezentate la nivel de ministru sau secretar de stat desemnat, in cazul in care sedintele Comitetului sunt prezidate de vicepresedinte, iar celelalte institutii de conducatorii lor.La lucrarile Comitetului pot participa, ca invitati, institutii publice cu atributii si competente in gestionarea pandemiei de COVID-19, respectiv in desfasurarea pregatirilor pentru revenirea la normalitate, incepand cu 1 iunie, dar si structuri asociative ale administratiei publice."Comitetul are ca scop stabilirea, coordonarea si monitorizarea aplicarii masurilor pentru pregatirea revenirii Romaniei la normalitate de la 1 iunie 2021, in contextul pandemiei de COVID-19", prevede decizia de infiintare publicata in Monitorul Oficial.Astfel, Comitetul are ca atributii: stabilirea domeniilor de interventie si a coordonatorilor acestora, stabilirea actiunilor prioritare si a masurilor specifice, la propunerea ministerelor sau a institutiilor competente, stabilirea calendarului de implementare, precum si monitorizarea si evaluarea indeplinirii atributiilor.Sedintele Comitetului au loc saptamanal sau ori de cate ori este necesar.