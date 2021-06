Cristian Ghinea, despre taierea pensiilor speciale: "Le vom aduce in linie cu contributivitatea"

"Va fi o legislatie speciala, daca nu ma inseala memoria, dar va invit sa verificati, tot in 2022 ar trebui sa fie adoptata si vom aduce pensiile speciale in linie cu contributivitatea", a spus el, intrebat care sunt angajamentele pe care si le-a asumat Guvernul la Bruxelles in legatura cu acest subiect.La afirmatia unui jurnalist ca acest lucru este imposibil , deoarece anumite categorii sociale sunt protejate de Constitutie, iar alte categorii sociale sunt protejate de decizii ale instantei, Ghinea a replicat: "Pai tocmai de asta am pus - si ma bucur ca avem acest dialog - am pus acolo 'in limitele mandatului pe care le stabileste Curtea Constitutionala'"."Nu putem noi, ca Guvern, sa ne angajam la ceva ce incalca o decizie a Curtii Constitutionale. Dar, daca tot m-ati provocat, o sa merg mai departe si va spun asa: eu cred ca este complet anormal sa se decida de catre judecatori nivelul pensiei si eu cred - sau cel putin este propunerea pe care o s-o fac partidului din care fac parte, USR -PLUS, ca in viitoarele numiri de judecatori la Curtea Constitutionala trebuie sa tinem cont de opinia lor pe acest subiect. Eu n-o sa recomand niciodata sa fie numit cineva la Curtea Constitutionala care mentine aceasta opinie aberanta ca nu se poate interveni la pensiile speciale. Daca Curtea Constitutionala este un obstacol in reformarea pensiilor speciale, atunci trebuie sa numim alti oameni in viitor la Curtea Constitutionala care sa schimbe aceasta opinie. Dar, deocamdata, starea de fapt este ca avem aceste decizii ale Curtii Constitutionale pe care trebuie sa le respectam si eu sper ca pe viitor sa se schimbe aceasta formula aberanta prin care sa declari un drept constitutional un nivel al pensiei, pentru ca este anormal fata de ceilalti pensionari care nu sunt protejati prin deciziile Curtii Constitutionale", a adaugat ministrul.Intrebat daca crede ca "acel procuror care astazi ia o pensie speciala de 17.000 de euro va avea pensia speciala taiata, diminuata, dupa aceasta reforma de care vorbim astazi", seful Fondurilor Europene a raspuns: "Va promit, ca om politic, ca voi face tot ce depinde de mine pentru a elimina aceasta bariera constitutionala pentru a taia acea pensie nesimtita si nemeritata"