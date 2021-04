Despre actuala problema guvernamentala

Ministrii care nu iau decizii, ci seful din umbra

"Guvernul meu"

Apoi am explicat o chestie evidenta.De la primul Guvern pseudo-Dragnea (regret, dar numele fatadei imi scapa, era un ins cu niste carti publicate si ascunse, ca sa nu afle nimeni ce a semnat in ele) incoace, nu a fost nicio problema ca premierul sa nu aiba nicio treaba cu exercitarea functiei de sef al Executivului, deoarece nu el sau ea luau vreo decizie executiva, ci seful din umbra (care nu era neaparat seful prezumat).Sub aceste personaje de fatada, guvernele, de la primul pseudo-Dragnea incoace, au fost populate cu ministrii care nu au avut nicio problema cu faptul ca habar nu aveau ce e cu ei in acele demnitati inalte, deoarece nu ei luau vreo decizie executiva ministeriala, ci seful lor din umbra (care nu era niciodata premierul de fatada).Dar nu numai ei, premierii si ministrii, nu au avut nicio problema sa ocupe demnitati executive de prima marime, fara sa fie calificati cultural, moral, intelectual, profesional sau politic pentru ele, dar nici Parlamentele Romaniei, care i-au votat pe functii, impreuna cu Presedintele Romaniei, care le-a semnat decretele de numire si le-a primit juramintele constitutionale, nu au avut nici macar o urma usoara de problema cu asta.Astfel incat, de cinci ani incoace, nu a fost nicio problema de guvernare cu cele cinci guverne, trei pseudo-Dragnea si doua pro-Iohannis (adica de tipul "Guvernul Meu"), indiferent de scandalurile, certurile, injuraturile, mahalagismul, delatiunile si schimbarile de tabara politica, petrecute intre toti acesti politicieni jalnici si penibili, care ne-au reprezentat si ne reprezinta interesele in fruntea puterii executive a statului.De ce ar fi acum vreo problema?