Ce nume se vehiculeaza pentru noul Guvern si cum si-au impartit ministerele PNL, USR-PLUS si UDMR? Scandal intre liberali: Orban, acuzat ca ar fi "lasat din mana" portofolii importante

Pierderea de catre PNL a tuturor ministerelor importante la negocierile cu USR PLUS si UDMR, si cedarea inclusiv a postului de sef al Cancelariei prim-ministrului catre cei de la PLUS a aruncat partidul in aer. Ludovic Orban este acuzat ca a cedat toate interesele partidului pentru interesul personal - acela de a fi presedinte la Camera Deputatilor, transmite Digi 24 Conform unor surse din conducerea USR PLUS, Orban ar fi participat de unul singur la impartirea concreta a ministerelor, fara echipa de negociere delegata de partid si cei de la USR PLUS si UDMR au fost si ei socati de momentul in care liberalii, de-a dreptul stupefiati de faptul ca Orban a acceptat sa cedeze ministerele de la Transporturi, Fonduri Europene si Dezvoltare, ar fi inceput sa strige la presedintele lor de fata cu cei de la celelalte partide."Florin Citu este candidatul la functia de prim-ministru. In ce priveste cele doua pozitii de presedinte de la Parlament, presedintele Senatului va apartine unui candidat din partea USR-PLUS. Presedintele Camerei Deputatilor unui candidat PNL.In afara de premier am decis portofoliile care urmeaza sa fie ocupate de cei care vor ocupa guvernul. E vorba de 2 vicepremieri. Vor fi 18 ministere. Din acestea, 9 vor fi conduse de reprezentanti ai PNL, 6 vor fi conduse de USR-PLUS si 3 vor fi conduse de UDMR", a transmis Ludovic Orban Fostul premie a plecat acasa imediat dupa ce a facut anuntul privind ministerele pe care le va avea PNL in guvern si i-a lasat pe liderii liberali in stare de soc.Potricit surselor politice, la Transporturi va merge Catalin Drula, la Sanatate Vlad Voiculescu , la Economie Claudiu Nasui, la Fonduri Europene Cristian Ghinea . La Educatie va fi propusa Monica Anisie La Justitie se vehiculeaza numele lui Stelian Ion si al Ralucai Pruna, fost ministru al Justitiei in Guvernul tehnocrat.USR PLUS trebuie sa propuna nume si pentru Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.Sef al cancelariei premierului va fi tot un reprezentant al USR PLUS. Dan Barna va fi vicepremier Printre numele vehiculate de numara:PNL- Aparare - Nicolae Ciuca - Externe - Bogdan Aurescu - Finante - Bogdan Hutuca- Interne - Rares Bogdan / Laurentiu Leoreanu- Educatie - Raluca Turcan - Energie - Virgil Popescu - Agricultura - Emil Dumitru / Adrian Pintea- Cultura - Bogdan Gheorghiu - Munca - Violeta Alexandru USR PLUS- Justitie - Stelian Ion/ Raluca Pruna.- Transporturi - Catalin Drula- Sanatate - Vlad Voiculescu- Fonduri Europene - Cristian Ghinea- Cercetare Inovare si Digitalizare -- Economie si Mediul de afaceri - Claudiu NasuiUDMR- Dezvoltare - Cseke Attila- Mediu - Tanczos Barna- Tineret si Sport -Filialele din Ardeal se revolta, spun surse liberale, respectiv Cluj, Salaj, Bihor, Arad, Maramures, Alba, cele controlate de lideri cu influenta ca Emil Boc si Ilie Bolojan , pentru ca Orban ar fi sacrificat ministrii apreciati si cu rezultate bune ca Lucian Bode de la Transporturi si Marcel Bolos de la Fonduri Europene. Ministerul Dezvoltarii era un alt punct cheie pentru partid, acum va fi la UDMR.PNL a obtinut, in urma negocierilor, ministerele Agriculturii, Educatiei, Culturii, Finantelor, cel de Interne, Energia, Apararea si Externele. Acestea din urma ii apartin insa de fapt lui Klaus Iohannis , el tinand foarte mult ca ele sa fie conduse de cei doi specialisti, Nicolae Ciuca si Bogdan Aurescu.Ministerul Dezvoltarii, cel care gestioneaza un buget urias, programele de dezvoltare locala si banii pentru primari, era foarte important pentru liberali, insa acesta a trecut la UDMR.O mare infrangere este pentru PNL este pierderea ministerului Fondurilor Europene, la pachet cu Planul de Rezilienta, cel care este foarte important pentru Klaus Iohannis, care a negociat la Bruxelles fondurile ce ii revin Romaniei din planul european de reconstructie economica, si care a fost unul dintre principalele puncte ale campaniei electorale a PNL.Un alt motiv de suparare in randul liberalilor este faptul ca Orban evita sa convoace sedinta Biroului Politic, unde ar trebui sa se valideze prin vot ministerele primite si viitorii ministri . Spun surse politice ca el se teme ca la aceasta sedinta i se va cere sa se retraga sau se va supune la vot inlocuirea sa din pozitia de candidat la presedintia Camerei Deputatilor cu un alt liberal. De asemenea, faptul ca el insista ca apropiatul sau, Ionel Danca, sa fie numit ministru al Finantelor, genereaza nemultumiri suplimentare si sedinta BPN se anunta a fi una extrem de tensionata.Citeste si: