Democratia a castigat o batalie. Dar razboiul continua

Secventa politica a ultimelor saptamani, care a culminat cu investirea Guvernului Ludovic Orban, este rezultatul muncii unor oameni care au demonstrat ca sunt lideri adevarati. Oameni care au ales sa-si asume guvernarea tarii intr-un moment cumplit de greu, la pachet chiar cu riscul erodarii inainte de alegerile de anul viitor.

Este un semnal important si o confirmare a faptului ca lucrurile se vor indrepta in Romania, suficient de repede incat sa ne (re) capatam normalitatea aici, acasa.

Dupa trei ani in care am fost condusi de oameni recomandati mai degraba de fidelitatea lor fata de un partid sau fata de un anume personaj, Romania a primit sansa unei guvernari profesioniste, care sa construiasca viitorul Romaniei normale, cu responsabilitate si seriozitate.

Democratia din Romania a castigat saptamana aceasta o batalie importanta. Rezultatul de la europarlamentare a aratat clar ca PSD si-a pierdut sustinerea cetatenilor. Partidul s-a autodetonat, dupa intrarea liderului suprem Liviu Dragnea la inchisoare, iar Guvernul a ramas fara sustinere in Parlament.

Dar indepartarea acestei guvernari dezastruoase nu este suficienta. De acum inainte, pe toate palierele, va trebui sa luptam cu toate ramasitele de tip neocomunist-pesedist, la nivel de oameni si mentalitate.

Primul pas va fi sa scapam de amante, neamuri, purtatori de genti si incompetenti. Adica de sistemul P.C.R. - pile, cunostinte, relatii. Acest lucru se va face dupa un audit serios al intregului sistem bugetar, in urma caruia vor ramane institutii de stat suple si cu oameni potriviti in functiile potrivite.

A doua provocare va fi sa schimbam complet paradigma in administratia publica. Fiecare om din aceasta tara trebuie sa stie ca nu are stapani la stat. Trebuie sa inteleaga ca o primarie, un minister si orice alta institutie publica este in slujba cetatenilor, nu invers.

Este motto-ul cu care a plecat la drum Ilie Bolojan, remarcabilul primar liberal care a reusit sa faca din Oradea un oras de invidiat, din toate punctele de vedere, doar cu munca serioasa, implicare si viziune.

Din spatiul public trebuie sa dispara complet imaginile de acest gen - cu cetateni ingenunchiati in fata unui demnitar.

In fata acestui gest facut de un cetatean, orice om politic civilizat ar fi reactionat instant. Ar fi incercat sa-si ridice interlocutorul sau s-ar fi aplecat sa fie la acelasi nivel. I-ar fi explicat ca nu este si nu doreste sa fie stapanul nimanui, ca nu pentru asta candideaza.

Tot din zona PSD ne vin exemple de primari care si-au luat comunitatea, pe care chipurile o reprezinta, pe persoana fizica. Exemple din capitala tarii. Doamna Firea a declarat recent ca ea a dat un teren fundatiei Daruieste Viata, de parca era proprietatea dansei terenul respectiv.

Dincolo de ordinara dezinformare (Primaria Muncipiului Bucuresti a semnat doar un acord de demolare a unor ruine, terenul a fost donat de statul roman prin Ministerul de Finante, conform documentelor asociatiei), formularea celei care vrea sa mai fie primar inca 4 ani este de-a dreptul grotesca.

Ceva similar am vazut recent in spatiul public si de la primarul PSD de la Sectorul 1 care, in urma unui incident intre un politist local si altul de la Rutiera, a amenintat in direct ca retrage toti politistii din intersectii.

Cine ii retrage? El, Atotputernicul. El, Primarul. El, stapanul si jupanul nostru. Si mai grav decat atat, in loc sa se preocupe de sanctionarea derapajului, Tudorache i-a luat apararea politistului local care comisese un abuz strigator la cer, plasandu-se deasupra legii si bunului simt.

Astfel de specimene nu mai au ce cauta in functii publice. Romania a intrat de luni intr-o etapa noua, in care valorile reale si respectul firesc stau la baza relatiei dintre stat si cetateni.

Numai asa Romania va deveni tara pe care ne-o dorim: tara din care nimeni sa nu mai plece si in care milioanele de romani alungati sa se intoarca.

Sebastian Burduja este Managing Partner al companiei RISE Consortium, o platforma globala de investitii dedicata dezvoltarii Romaniei. A lucrat ca expert in domeniul dezvoltarii regionale pentru Banca Mondiala, la sediul central din Washington, D.C. A fost si consultant la Dalberg Global Development Advisors, o firma de consultanta strategica, specializata in solutii de dezvoltare la nivel mondial. A lucrat la Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa, la McKinsey & Co., la National Endowment for Democracy si la Institutul Freeman Spogli pentru Afaceri Internationale. Este co-fondator si presedinte de onoare al Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), membru fondator al Fundatiei CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani) si presedinte al platformei civice si politice PACT pentru Romania. Sebastian Burduja este si presedinte al organizatiei PNL din Sectorul 1.

