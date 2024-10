Desfiintarea pensiilor de stat - dezbatuta ipotetic, dar respinsa de Guvern

O dezbatere lansata la Institutul de Studii Populare (ISP) a provocat reactii din partea oficialilor guvernamentali, dupa ce dialogul s-a axat pe desfiintarea sistemului pensiilor de stat, a salariului minim si a privatizarii sistemului de sanatate.

Un proiect prezentat la dezbaterea ISP a aratat ca sistemul de pensii de stat actual nu este viabil, deoarece oamenii primesc mai putini bani decat platesc, la fel si sistemul sanitar, care cu greu face fata solicitarilor. Nu in ultimul rand, proiectul mai arata ca salariile ar trebui stabilite in urma negocierii directe dintre patroni si angajati, fara un salariu minim garantat de Guvern.

Prima care a criticat proiectul a fost consiliera primului ministru, Andreea Paul Vass, care a declarat ca, desi este de acord cu o parte dintre masurile propuse, le vede ca avand un impact substantial si ca nu pot fi luate decat "pe termen lung".

"E legitim, fireste, sa vorbim despre privatizarea serviciilor publice, de eliminarea subventiilor, de desfiintarea salariului minim. Chiar daca aceste masuri au un impact care nu e de subestimat, eu le vad mai degraba pe termen lung. E un scenariu ipotetic, care nu angajeaza in niciun fel Guvernul", a declarat Andreea Paul Vass, la Realitatea TV.

Aceasta a facut insa precizarea ca, in opinia sa, astfel de masuri pot fi luate numai "daca romanii sunt pregatiti si isi doresc" privatizarea sistemului de sanatate.

Ministrul Muncii, Sebastian Lazaroiu, a adaugat la randul sau ca Guvernul nu are in plan sa ia astfel de masuri, in viitorul apropiat.

"In viitorul apropiat nu se pune problema desfiintarii pensiilor de stat", a declarat Sebastian Lazaroiu. Informatia a fost reiterata si de purtatorul de cuvant al Guvernului, Ioana Muntean.

