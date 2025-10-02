Drapelul de pe Guvern a fost dat jos cu o zi inainte de 1 Decembrie

Guvernul a decis ca steagul de pe Palatul Victoria sa fie dat jos, nefiind ancorat corespunzator. Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a explicat ca este o masura de precautie,facand acest lucru in urma avertizarilor meteorologice, la recomandarea specialistilor in constructii.

Steagul de mari dimensiuni amplasat pe fatada Palatului Victoria inca din luna iunie, de Ziua Tricolorului, a fost dat jos cu o zi inainte de Ziua Centenarului.

"S-a facut urmare a avertizarilor meteo de alataieri (miercuri - n.red.) si a faptului ca cei de la 'Siguranta in Constructii' ne-au zis ca el nu este o chestiune fixa, cu autorizatii pentru orice timp si anotimp, cum sunt reclamele pe blocuri.

E o masura de precautie care e mai bine sa o fi luat, decat sa se fi produs un eveniment, ca s-ar desprinde si altceva cand e luat de vant. Am inceput sa ne ferim. Paza buna trece primejdia rea", a declarat secretarul general al Guvernului, Toni Grebla.

Inca din timpul guvernarii Ponta se obisnuia ca pe fatada Palatului Victoria sa fie amplasat tricolorul Romaniei.

