Vineri, 30 Noiembrie 2018, ora 13:05
Drapelul de pe Guvern a fost dat jos cu o zi inainte de 1 Decembrie
Guvernul a decis ca steagul de pe Palatul Victoria sa fie dat jos, nefiind ancorat corespunzator. Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a explicat ca este o masura de precautie,facand acest lucru in urma avertizarilor meteorologice, la recomandarea specialistilor in constructii.

Steagul de mari dimensiuni amplasat pe fatada Palatului Victoria inca din luna iunie, de Ziua Tricolorului, a fost dat jos cu o zi inainte de Ziua Centenarului.

"S-a facut urmare a avertizarilor meteo de alataieri (miercuri - n.red.) si a faptului ca cei de la 'Siguranta in Constructii' ne-au zis ca el nu este o chestiune fixa, cu autorizatii pentru orice timp si anotimp, cum sunt reclamele pe blocuri.

E o masura de precautie care e mai bine sa o fi luat, decat sa se fi produs un eveniment, ca s-ar desprinde si altceva cand e luat de vant. Am inceput sa ne ferim. Paza buna trece primejdia rea", a declarat secretarul general al Guvernului, Toni Grebla.

Inca din timpul guvernarii Ponta se obisnuia ca pe fatada Palatului Victoria sa fie amplasat tricolorul Romaniei.

Alina Mungiu-Pippidi, despre alegerile din Republica Moldova: ”Esențial cap de pod în susținerea Ucrainei și apărarea României”
Alina Mungiu-Pippidi, despre alegerile din Republica Moldova: ”Esențial cap de pod în susținerea Ucrainei și apărarea României”
Alina Mungiu-Pippidi, născută într-o familie ieșeană de medici cu rădăcinile în Basarabia, a comentat rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova joi, 2 octombrie. Politolog...
Fost premier, avertisment sumbru în cazul ruperii Coaliției de guvernare: „Ar avea consecințe grave pentru România, inclusiv anticipate catastrofale”
Fost premier, avertisment sumbru în cazul ruperii Coaliției de guvernare: „Ar avea consecințe grave pentru România, inclusiv anticipate catastrofale”
Fostul președinte PNL și ex-premier al României, Theodor Stolojan, avertizează că o eventuală rupere a actualei Coaliții de guvernare ar avea consecințe grave pentru România, inclusiv...
Poza MacGigi
MacGigi
rank 5
Drapelul Romaniei pe cladirea guvernului de paie era o herezie!
Foarte bine ca a fost dat jos! Nu aveti decat sa puneti drapelul psd, pe care vom putea sa-l scuipam cu... Vezi tot
Poza ochi de soim in padure de brazi
ochi de soim in padure de brazi
rank 2
Guvernul isi pregateste plecarea cu elicopterul, ca stim noi cine
le era frica sa nu se incurce elicea elicopterului in steagul neancorat bine Vezi tot
