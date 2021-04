In noaptea de Inviere, restrictiile de circulatie ridicate pana la ora 05.00. Magazinele, deschise pana la ora 20:00, in Vinerea Mare. Liber pe litoral de 1 Mai, insa cu masura DOCUMENTE

Conform documentului adoptat de Guvern, in noaptea de Inviere sunt ridicate restrictiile de circulatie. Astfel, romanii vor putea merge la slujba si pot circula pana la ora 5 dimineata. Totodata, Guvernul a prelungit programul magazinelor pana la ora 20:00 in localitatile unde rata de incidenta nu ar fi permis ca acestea sa fie deschise dupa ora 18:00, insa doar pentru zilele de vineri 23 aprilie si in Vinerea Mare, pe 30 aprilie, conform Digi 24 "(...) in zilele de 23 aprilie si 30 aprilie 2021, operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, isi pot organiza si desfasura activitatea in intervalul orar 5,00-20,00. In intervalul orar 20,00-5,00, operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu", se arata in anexa Hotararii de Guvern.Se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, in toate localitatile,pentru deplasarea si participarea laUnitatile de cazare de pe litoral vor fi obligate sa cazeze turisti doar in limita a 70% din spatiile de cazare."Se limiteaza gradul de ocupare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare turistica, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maxima a acestora, in urmatoarele localitati:a) Zona Mamaia Nord, judetul Constantab) Navodari, judetul Constantac) Mamaia si Mamaia-Sat, judetul Constantad) Constanta, judetul Constantae) Agigea, judetul Constantaf) Eforie Nord, judetul Constantag) Eforie Sud, judetul Constantah) Techirghiol, judetul Constantai) Tuzla, judetul Constantaj) Costinesti, judetul Constantak) Neptun-Olimp, judetul Constantal) Jupiter, judetul Constantam) Cap Aurora, judetul Constantan) Venus, judetul Constantao) Saturn, judetul Constantap) Mangalia, judetul Constantaq) 2 Mai, judetul Constantar) Vama Veche, judetul Constanta."