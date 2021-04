Gabriela Firea, acuzatii privind salarizarea bugetarilor: "Au taiat fara mila veniturile medicilor si profesorilor! Austeritatea s-a instalat!"

"Inseamna o scadere a veniturilor de aproape 50% pentru personalul de la ATI, de 20-40% pentru alti angajati din sistemul sanitar, dar si de aproximativ 20% pentru angajatii din Invatamant. Si alte categorii de bugetari precum pompierii, politistii, jandarmii, militarii vor fi afectate", a scris Firea Facebook "Au taiat fara mila veniturile medicilor si profesorilor! Austeritatea s-a instalat! Raluca Turcan si Florin Citu nu s-au lasat si, in ciuda observatiilor venite din ministere, au aprobat Memorandumul privind taierea veniturilor!Potrivit Memorandumului, se plafoneaza sporurile la 20% din salariu, in conditiile in care, in Sanatate, spre exemplu, acestea ajung acum si la 80%. Acelasi act prevede ca sporul pentru conditii deosebite sa fie de 25% din salariul minim, si nu din salariul in plata al fiecarui angajat! O dubla taiere!Ceea ce inseamna o scadere a veniturilor de aproape 50% pentru personalul de la ATI, de 20-40% pentru alti angajati din sistemul sanitar, dar si de aproximativ 20% pentru angajatii din Invatamant. Si alte categorii de bugetari precum pompierii, politistii, jandarmii, militarii vor fi afectate.Nu numai ca Guvernul nu a respectat Legea 153/2017 si nu a marit veniturile, dar acum le si taie! Culmea ironiei, motivul invocat este ca intre diverse categorii exista discrepante, dar acestea au fost posibile tocmai din cauza neaplicarii Legii salarizarii unitare, care a fost inghetata de catre Guvern! In varf de pandemie, Guvernul a catadicsit sa taie veniturile cadrelor medicale implicate in combaterea ei!", a scris Gabriela Firea joi pe Facebook.Memorandumul care stabileste principiile care vor sta la baza reanalizarii si elaborarii cadrului legal privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptat in sedinte de Guvern, iar ministerele au la dispozitie 30 de zile sa transmita propunerile privind politica de salarizare in sistemul public, a declarat, joi, ministrul Muncii, Raluca Turcan, dupa sedinta de Guvern."Exista o intentie clara de a provoca tensiuni sociale mintind ca Guvernul si Ministerul Muncii vor taia veniturile oamenilor. Si aceasta este o intoxicare si, de obicei, prinde pentru ca sunt multi oameni nelamuriti, multi oameni ingrijorati de veniturile pe care le au. Dar in acelasi timp sa stiti ca sunt foarte multi oameni convinsi ca in aceasta perioada sunt si oameni politici si alti amatori care din asta traiesc, din intoxicare", a mai declarat ministrul muncii.Premierul Florin Citu a venit joi cu o precizare pentru a demonta o informatie falsa aparuta in spatiul public. El a clarificat faptul ca memorandumul propus si aprobat de Ministerul Muncii nu propune nicio reducere de venituri in sectorul bugetar.