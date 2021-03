Florin Citu, despre protestul de la metrou: "Nu vom permite sa fim santajati". Ce risca angajatii Metrorex care au blocat circulatia metrourilor

"Nimeni nu este mai presus de lege ! Si ca sa ma asigur, acestea sunt masurile pe care le impun, ca urmare a actiunii ilegale de la metrou, condusa de fostul deputat - recuperarea prejudiciului la nivelul societatii comerciale si imputarea sumei stabilite ca prejudiciu celor care se fac vinovati;- constituirea Metrorex ca parte civila in evantualele procese de recuperare a daunelor;- Metrorex va stabili clar cine a participat la actiunea ilegala si va reduce salariul acestora cu o zi;- institutiile statului trebuie sa-i ajute pe cetatenii si societatile comerciale sa recupereze pierderile cauzate de actiunea ilegala;- sesizari penale care au fost deja facute", a scris, duminica, pe Facebook , Florin Citu.Premierul afirma ca nu va permite santajul."In mandatul meu, nu voi permite sa fim santajati de un grup de oameni organizati in stil mafiot. Asa cum e firesc, orice negociere se va face cu respectarea stricta a legii. REFORMA companiilor de stat continua", afirma prmierul. Circulatia metrourilor a fost blocata, vineri, dupa ce cateva sute de angajati ai Metrorex au coborat pe calea de rulare . Protestul, considerat ilegal de catre autoritati, s-a incheiat vineri seara.Metrorex a depus plangere pentru terorism, iar ministrul Catalin Drula a sesizat DNA. Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a catalogat greva de la metrou ca fiind "o actiune ilegala" , sustinand ca miza este reprezentata de "afacerile oneroase cu inchirierea de spatii comerciale".In plus, ministrul sustine ca greva nu este spre binele angajatilor, sindicalistii urmarindu-si propriile scopuri."O actiune ilegala da peste cap viata unui intreg orasCand interese mafiote sunt amenintate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii si sinecuri.Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucurestean este o palma data intregii Romanii.Nu vorbim doar despre locuitorii Capitalei, care azi nu s-au putut deplasa cu trenurile Metrorex. Ci de toti contribuabilii care sustin prin subventie de la bugetul national activitatea si, evident, salariile de la companie", a anuntat ministrul. Vicepremierul Dan Barna a afirmat vineri, 26 martie , ca "organizatorii grevei de astazi de la metroul bucurestean sunt iresponsabili" si considera ca "nu poate fi castigatoare o lupta de pe urma careia doar niste lideri de sindicat amorali au de profitat". Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca angajatii de la metroul din Capitala, care au protestat vineri, ar fi trebuit sa isi comunice nemultumirile si i-a criticat pe actualii guvernanti afirmand ca i-au jignit pe oameni."Nu a fost niciun scandal la metrou. Cand nu iti convine ceva, cand esti la guvernare, nu poti sa ii faci pe toti teroristi. Nu poti sa ii jignesti pe oameni. Cum adica sunt teroristi cei de la metrou?", a declarat Ciolacu.