Florin Citu, despre un posibil val patru al pandemiei: "Eu nu cred ca vom mai avea o situatie ca pana acum"

Citu a declarat marti, la Radio Guerilla, ca treptat vor fi eliberate spitalele COVID, dar doreste sa existe o procedura clara ca in cazul in care situatia se schimba sa se revina la unitati COVID."Am invatat in acest an cum sa reactionam mult mai rapid. De exemplu, pregatim si am vorbit cu Ministerul Sanatatii, treptat vom elibera acele spitale COVID, dar vreau sa avem o procedura clara ca in cazul in care se intampla ceva sa putem sa revenim cu spitalele COVID rapid, sa nu avem o problema ca in iarna cand trebuia sa ma duc de fiecare data sa zic.....", a afirmat premierul.Intrebat daca autoritatile sunt pregatite daca in septembrie se va inregistra o noua crestere a cazurilor de COVID, Florin Citu a raspuns: "Suntem pregatiti pentru acest scenariu, dar eu nu cred ca vom mai avea o situatie ca pana acum. S-ar putea sa mai fie perioade, asta nu neg, dar ceea ce am vazut pana acum... Anul trecut in vara usor, usor crestea numarul de persoane la ATI. Noi am avut o crestere. Acum este prima perioada cand avem o scadere si venim de la 1.600 la 600 de persoane. Eu zic ca vaccinarea a functionat, dar ne vedem si in septembrie. Este singura solutie pentru a iesi din pandemie".