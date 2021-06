Noul contract-cadru, aprobat de Guvern: Contributia personala pentru spitalele private si numar sporit de consultatii la domiciliu

Conform unui comunicat transmis de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, hotararea de guvern va intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie.Potrivit acesteia, spitalele private aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pot percepe o contributie personala de la pacientii care opteaza sa acceseze servicii de spitalizare in aceste unitati. In acest sens, au fost introduse reglementari clare, "care vor proteja drepturile pacientilor si le vor oferi predictibilitate" asupra costurilor:- Consimtamantul exprimat in scris al asiguratului sau reprezentantului legal al acestuia cu privire la serviciile spitalicesti medicale si nemedicale pe care urmeaza sa le primeasca de la furnizorii privati in contract cu casele de asigurari de sanatate si costurile asociate acestora;- Devizul estimativ inaintat pacientului la prezentarea acestuia la furnizor, cu valabilitatea de 5 zile lucratoare de la data inmanarii acestuia pacientului. Documentul va cuprinde costurile medicale directe estimate pentru rezolvarea cazului si costurile serviciilor suplimentare estimate (medicale si nemedicale);- Decontul eliberat la externare.Conform CNAS, printre noile reglementari se numara si asigurarea unui pachet de preventie comprehensiv pentru adultul asimptomatic cu varsta de peste 40 de ani, care prevede pana la trei consultatii pentru evaluarea riscului, interventia asupra factorilor si obiceiurilor de viata care determina riscurile, precum si monitorizarea pacientilor. Pentru a asigura accesul la investigatiile recomandate de medicul de familie in cadrul consultatiilor de preventie, acestea pot fi efectuate de furnizori aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate si peste valoarea de contract.De asemenea, a crescut numarul consultatiilor la domiciliu acordate de medicul de familie pentru un asigurat inscris pe lista proprie. Astfel, de la 1 iulie se deconteaza o consultatie la domiciliu pe luna pentru toate tipurile de afectiuni cronice/asigurat (in prezent se deconteaza maximum patru consultatii/an pentru bolile cronice).Medicii de familie pot acorda noi servicii, conform curriculei de pregatire, pentru pacientii din listele proprii: spirometrie, masurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore, masurarea indicelui de presiune glezna - brat, efectuare si interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate.Totodata, a fost introdusa o noua consultatie la domiciliu pentru urmarirea lauzei la 4 saptamani de la nastere, in plus fata de consultatia la domiciliu de care aceasta beneficiaza la externarea din maternitate.Pacientii cu afectiuni cronice pot beneficia in continuare de consultatii la distanta acordate de medicii de familie si de medicii de alte specialitati din ambulatoriul clinic. De asemenea, terapiile psihiatrice si serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped pot fi acordate si la distanta."Avand in vedere efectele pe termen lung constatate la pacienti dupa infectia cu virusul SARS CoV-2, in special la nivel pulmonar si cardiac, medicii specialisti cardiologi si pneumologi vor putea recomanda acestora servicii conexe actului medical furnizate de fizioterapeuti, precum si de psihologi in specialitatea psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie", se mai arata in comunicat.Potrivit CNAS, masurile cuprinse in actul normativ au ca scop asigurarea unui acces mai bun la serviciile medicale de preventie, precum si la serviciile medicale necesare pentru diagnosticarea, tratamentul si monitorizarea afectiunilor. De asemenea, noul contract-cadru urmareste sa sustina "inversarea piramidei serviciilor de asistenta medicala", prin cresterea ponderii serviciilor acordate in medicina primara si in ambulatoriul de specialitate, si reducerea internarilor nejustificate pentru pacienti care ar putea fi tratati in conditii de siguranta in ambulatoriu sau de catre medicii de familie."Este necesar un acces mai bun la serviciile medicale de care pacientii au nevoie, iar acest Contract-cadru este un prim pas. In foarte scurt timp vom demara consultarile pe urmatorul proiect de Contract-cadru, astfel incat sa putem lua in calcul si analiza, impreuna cu toti partenerii, masuri mai substantiale in sistemul de sanatate pentru anii urmatori", a declarat Adrian Gheorghe, presedintele CNAS.