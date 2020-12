Guvernul a adoptat OUG pentru amanarea intrarii in vigoare a completelor de trei judecatori

"Astazi am adoptat in Guvern o ordonanta de urgenta prin care s-a dispus amanarea aplicarii dispozitiilor legale referitoare la compunerea completurilor de apeluri, atat in materie civila, cat si in materie penala. Cresterea de la 01.01.2021 a numarului de judecatori care ar urma sa judece apeluri (3 judecatori in loc de 2) ar urma sa aiba drept efect producerea unor blocaje grave in activitatea instantelor de judecata, supraaglomererea activitatii judecatorilor, cu consecinte negative asupra duratei de solutionare a proceselor intr-un termen rezonabil", a scris, miercuri, pe Facebook , ministrul Stelian Ion.Acesta precizeaza ca actul normativ are atat avizul favorabil al CSM, cat si al Consiliului Legislativ."De la preluarea mandatului de ministru am analizat variantele posibile de rezolvare a acestei probleme grave si am ajuns la concluzia ca nu exista timpul necesar pentru a se interveni legislativ in Parlament, pentru ca nu s-ar respecta toate termenele legale astfel incat legea sa poata intra in vigoare la la 01.01.2021. Asadar singura optiune de evitare a acestor probleme a ramas ordonanta de urgenta", a mai precizat ministrul.Acesta a facut si o serie de precizari in legatura cu adoptarea uneo OUG in domeniul justitiei, in ciuda referendumului din 2019:- Scopul acestui referendum a fost acela de a proteja legislatia penala si de organizare judiciara de interventii neasteptate si nocive care, in perioada referendumului, pareau iminente.- Un referendum organizat cu obiectivul clar al protejarii valorilor ocrotite prin legea penala si al protejarii sistemului judiciar de interventii brutale nu poate fi invocat intr-un scop contrar.- Dupa cum a preciazt foarte clar Curtea Constitutionala (Hotararea nr. 2/2019 de validare a referendumului, DCC nr. 28/2020, paragraful nr. 47), referendumul organizat pe 26.05.2019 a fost un referentum consultativ, cu efecte politice, nu juridice, iar din punct de vedere politic, adoptarea acestei ordonante de urgenta reprezinta un act de responsabilitate, in favoarea sistemului judiciar, exact in spiritul acestui referendum.- Prin continutul sau, OUG adoptata astazi nu contine reglementari de substanta, prin care sa fie modificate institutii judiciare (nu desfiintam SIIJ, spre exemplu, prin OUG), ci vizeaza doar o prorogare a intrarii in vigoare a unor dispozitii care tin de buna administrare a justitiei.- Reamintesc imprejurarea ca, la inceputul pandemiei, Guvernul a fost nevoit sa mai adopte o ordonanta de urgenta care, formal, parea ca vine in contradictie cu referendumul din 26.05.2020. Este vorba de OUG nr. 28/2020 prin care a fost modificat si completat Codul penal. Atunci nu au existat comentarii, desi situatia era identica, in raport cu referendumul."Sigur, aceasta masura legislativa va fi folosita in lupta politica in fel si chip. Adevarul este insa ca masura este absolut benefica si necesara pentru sistemul judiciar si sunt indeplinite toate conditiile constitutionale pentru adoptarea ei prin OUG", a adaugat ministrul.CITESTE SI: Guvernul a aprobat OUG care permite amanarea ratelor si in 2021