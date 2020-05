Ce obligatii si restrictii raman dupa 15 mai? UPDATE Guvernul da joi o OUG, pana cand starea de alerta trece prin Parlament

Restaurantele raman inchise, se deschid magazinele din mall-uri cu intrare exterioara

Autoritatile pot plafona preturile la medicamente, vaccinuri, dezinfectant

Bugetari cu program decalat

Sport si Cultura

S-a schimbat regimul contraventiilor

Este vorba despre un act normativ care vizeaza starea de alerta, in care Romania va intra din 15 mai, odata ce va fi incheiata starea de urgenta."Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru protejarea vietii cetatenilor in perioada urmatoare, pentru reglementarea starii de alerta care va fi instituita dupa terminarea starii de urgenta.In absenta unor reglementari clare de lege, in acest context, atat viata romanilor, cat si sanatatea lor ar putea fi puse in pericol.", a anuntat Danca in briefing-ul de presa sustinut dupa sedinta Executivului.Cu toate astea, cum procesul legislativ, fie el si in regim de urgenta, dureaza mai mult decat cele 3 zile pe care si le-a luat Guvernul, plus ca legea va trebui apoi si promulgata de presedintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial, premierul Ludovic Orban a anuntat cum va face ca din 15 mai sa existe totusi un cadru legislativ pentru masuri anti-COVID-19.Orban a anuntat luni, de la Curtea de Arges, ca va fi adoptata o ordonanta de urgenta prin care se vor stabili masurile care vor fi extinse din perioada starii de urgenta in cea a starii de alerta."In ceea ce priveste dreptul de care beneficiaza un parinte ca sa stea cu copilul, va fi valabil pana la inceputul vacantei scolare. (...) Va face obiectul ordonantei de urgenta pe care o vom adopta tot joi. Joi practic vom adopta prin ordonanta de urgenta toate masurile care au fost stabilite pentru perioada starii de urgenta care au generat drepturi, facilitati, avantaje pentru diferite categorii si vom stabili care sunt masurile pe care le extindem dincolo de situatia de urgenta in perioada starii de alerta", a declarat premierul.Acesta a precizat, ca exemplu, faptul ca plata somajului tehnic se va prelungi cel putin pana la data de 1 iunie."Totul depinde de evolutia epidemiei in cele doua saptamani dintre 15 mai si 1 iunie, in care odata cu masurile de relaxare nu va mai putea exista un control foarte strict din partea autoritatilor. In cea mai mare parte tinerea sub control a raspandirii virusului va depinde de comportamentul responsabil al cetatenilor", a mai spus Orban.Acesta a facut un apel la cetateni ca, dupa 15 mai, sa continue sa respecte regulile si recomandarile autoritatilor.Ionel Danca a anuntat ca restaurantele raman inca inchise pentru clienti."O sa va prezint cateva dintre prevederi. In mare parte sunt chestiuni care au fost reglementate pe perioada starii de urgenta si care vor fi continuate in perioada starii de alerta si care necesita o reglementare la nivel de lege adoptata in Parlament.Sunt prevazute reglementari in ce priveste desfasurarea unor activitati economice si sociale in context", a explicat Danca."In domeniul economic, va fi permisa organizarea activitatilor de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, asa cum sunt cele de tip drive in, room service sau livrare la clienti.Tot in domeniul economic, pe perioada starii de alerta, se pot suspenda activitatile de comercializare cu amanuntul si serviciile in centrele comerciale, cu cateva exceptii: vanzarea produselor electronice si electrocasnice, daca operatorii asigura livrarea la domiciliu,Aici sunt prevazute cateva exceptii pentru operatorii economici care isi desfasoara activitatea in centre comerciale, precum ingrijire personala, curatatorie, cabinete stomatologice, optica medicala si altele", a anuntat Ionel Danca.De asemenea, el a precizat ca in domeniul Sanatatii se pastreaza una dintre prevederile actuale: "pe durata starii de alerta posturile vacante din Ministerul Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea acestui minister pot fi ocupate de personal contractual fara concurs, daca durata angajarii nu depaseste starea de alerta"."Tot in domeniul sanitar, pe durata starii de alertaDe asemenea, autoritatile pot plafona preturile la medicamente, vaccinuri, dezinfectant si alte materiale sanitare", a mai explicat seful Cancelariei premierului.Referitor la domeniul muncii si protectiei sociale, Danca a spus ca valabilitatea contractelor colective de munca se prelungeste in starea de alerta, dar si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acesteia.Programul bugetarilor va fi decalat: "In institutiile publice centrale si locale, dar si in cadrul companiilor nationale la care capitalul social e detinut de stat cu peste 50 salariati - e obligatoriu sa fie instituite programe individualizate de munca, sa se asigure un interval de o ora la inceperea si terminarea programului de munca"."De asemenea, autoritatile competente pot dispune masuri de protectie si preventie pentru angajatii aflati in situatii vulnerabile. In acelasi domeniu, institutiile si autoritatile pot angaja personal fara concurs, in contextul starii de alerta, pe perioada determinata de 6 luni", a mai declarat Ionel Danca.Inin proiectul de lege sunt prevazute "reglementari care permit autoritatilor sa impuna masuri restrictive in transportul aerian, rutier, feroviar prin ordin comun al ministrului Transporturilor si pe baza deciziilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU)".In, lucrurile nu se schimba: "De la inceputul starii de alerta unitatile de invatamnt preuniversitar organizeaza activitati de educatie in mediul online si, unde acest lucru nu este posibil, autoritatile au obligatia de a asigura resurse educationale pentru elevii care nu au acces la tehnologie"."In baza hotararilor CNSSU si prin ordin comun al ministrului Educatiei se vor institui masuri pentru desfasurarea activitatilor in unitatile de invatamant in scopul finalizarii anului scolar 2019 - 2020, dar si pentru pregatirea anului scolar 2020 - 2021, in mod special pentru examenele finale in perioada 2 - 12 iunie 2020", a completat Danca.In, prin acest proiect de lege sunt reglementate "masurile necesare pentru limitarea raspandirii infectiei cu COVID-19, prin ordin comun al ministrului Sanatatii si ministrului Tineretului si Sportului, sunt reglementare activitatile constand in cantonamente, antrenamente, precum si accesul la bazele sportive".In, "sunt instituite masurile necesare la nivelul institutiilor muzeale, bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiouri de productie si asa mai departe"."In ce priveste, potrivit proiectului, activitatea acestora se exercita liber, cu respectarea regulilor de disciplina sanitara, stabilite de autoritatile in domeniu, inclusiv de CNSSU cu consultarea Departamentului Cultelor.(...) Sunt prevazute masuri in ce priveste organizarea modului de desfasurare a procedurilor din domeniul insolventei, precum si instituirea unor masuri de decalare a unor termene, (...) dar si prevederi in executerarea pedepselor si modul in care se pot exercita drepturile detinutilor in starea de alerta.In baza proiectului de lege s-a schimbat regimul contraventiilor. Este asimilat si pus in acord cu ordonanta 2/2001 pentru a evita situatia ivita in contextul deciziei CCR (de a declara neconstitutionale amenzile aplicate in perioada starii de urgenta - n.red.)", a mai adaugat Danca.Proiectul de lege a fost transmis Parlamentului pentru dezbatere si adoptare in regim de urgenta.Puteti urmari briefing-ul de presa sustinut de seful Cancelariei prim-ministrului aici: