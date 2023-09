Guvernul a amanat o serie de decizii deja adoptate - vezi care sunt

Guvernul Romaniei a decis, in sedinta din 22 decembrie, sa amane prin ordonanta de urgenta data de la care se aplica mai multe decizii din alte ordonante de Urgenta pe care le-a adoptat.

"Guvernul a decis prorogarea cu sase luni a termenului pana la care se suspenda aplicarea prevederilor privind obligativitatea inregistrarii audio-video a sedintelor de judecata, potrivit articolul 13 alin. 1 din Legea 304 din 2004 privind organizarea judiciara. Termenul pana la care aceste sisteme ar fi trebuit implementate era 31 decembrie 2011", informeaza un comunicat remis Ziare.com de Guvernul Romaniei.

Executivul a mai amanat cu un an si introducerea cadrului pentru persoanele care au facilitati la transport in comun, dar si cumpararea de actiuni la Electrica sau termenele de executie pentru programele din domeniul cercetarii.

"De asemenea, s-a decis prorogarea cu un an a termenului pana la care persoanele care beneficiaza de facilitati de transport vor beneficia de legitimatii de transport de tip card. Ordonanta 8 din 2011 a prevazut ca facilitatile de transport sa fie acordate pe baza legitimatiei de transport de tip card, termenul initial de intrare in vigoare fiind 31 decembrie 2011.

Totodata, se proroga pana la data de 31 decembrie 2012 termenul pana la care membrii Consiliului de Administratie si pensionarii cu ultimul loc de munca la Electrica SA si la filiala Electrica Moldova SA pot cumpara cel mult 10% din actiunile detinute in filiala Electrica Moldova SA, in prezent, SC E ON Moldova Distributie SA si SC E ON Energie Romania SA. Acest lucru se face in conformitate cu cadrul normativ care reglementeaza vanzarea catre persoanele indreptatite a pachetelor de actiuni detinute de Electrica SA la filialele sale privatizate. Termenul initial expira la 31 decembrie 2011.

De asemenea, s-a prelungit pana la 31 mai 2012 termenul de executie a programelor nucleu de cercetare-dezvoltare, care se deruleaza prin Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica, aflate in implementare la data de 1 decembrie 2011. Termenul initial expira la 31 decembrie 2011", se mai arata in comunicatul Executivului.

