Guvernul are miercuri sedinta: puteri sporite pentru Corpul de control si 12 elicoptere noi

Cabinetul Orban urmeaza sa adopte in sedinta un proiect de hotarare pentru aprobarea notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii "Viziune 2020" privind achizitia, intr-o prima etapa, acare vor intra in dotarea Inspectoratului General de Aviatie al MAI."Proiectul de investitii 'Viziune 2020' vizeaza achizitia de mijloace tehnice si echipamente specifice si are ca indicator reducerea timpului de raspuns. Astfel, a fost identificata ca o prima nevoie achizitionarea a 6 elicoptere usoare multifunctionale, echipate pentru operare in zona montana, si a 6 elicoptere medii-grele multifunctionale echipate corespunzator pentru interventii in situatii de urgenta atat in zona Marii Negre, cat si pe teritoriul national", se arata in nota de fundamentare a actului normativ.Conform documentului, pentru finantarea achizitiei de mijloace tehnice si echipamente vor fi utilizate fonduri europene nerambursabile, prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare."Obiectivul general al proiectului 'Viziune 2020' este de a dezvolta si consolida capacitatea de raspuns la dezastre si la evenimente HILP (High Impact Low Probability) a autoritatilor responsabile prin dezvoltarea urmatorilor piloni strategici: terestru, maritim, aerian, respectiv comanda si control si consta in achizitionarea de mijloace tehnice si echipamente pentru dotarea autoritatilor responsabile.Proiectul este localizat pe toata suprafata Romaniei intrucat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta are, prin structura sa organizatorica, unitati teritoriale subordonate in fiecare judet al tarii, iar IGAv are acoperire nationala.Bugetul total al proiectului este de 3.263.410 mii lei, din care: 2.767.255 mii lei reprezinta finantare din fonduri externe nerambursabile - 84,8%; 489.511 mii lei reprezinta co-finantare - 15%; 6.644 mii lei reprezinta cheltuieli neeligibile - 0,2%", conform notei de fundamentare.Executivul urmeaza sa aprobe si un proiect de ordonanta de urgenta privind organizarea, functionarea si instituirea unor masuri de"Scopul actului normativ il constituie, pe de o parte, completarea, consolidarea si unificarea cadrului legal privind organizarea si functionarea, in conditii optime, a Corpului de control al prim-ministrului, iar pe de alta parte, asanarea legislatiei active in ceea ce priveste structura de control prin abrogarea expresa a unor dispozitii legale din OUG 49/2005 si din OUG 25/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza aspecte de contradictorialitate cu anumite prevederi legale aflate in vigoare, precum si cu reglementarea preconizata. (...)Prin adoptarea acestui act normativ, structura de control subordonata direct prim-ministrului isi va putea desfasura activitatea in conditii de eficienta sporita, creandu-se, astfel, premisele legale necesare pentru a creste capacitatea institutionala de identificare a disfunctionalitatilor din administratia publica astfel cum este aceasta statuata prin dispozitiile art. 26 din Codul administrativ, dispozitii care atribuie Guvernului functia de control asupra ministerelor si asupra organelor de specialitate din subordinea sa", se arata in nota de fundamentare.Conform documentului, actul normativ promovat urmeaza "sa mentina competentele de baza, de control si urmarire, ale Corpului de control al prim-ministrului, in forma reglementata de OUG 25/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu luarea in considerare a exigentelor impuse de Codul administrativ, act normativ fundamental al statului".In cadrul sedintei de Guvern urmeaza sa fie adoptat si un proiect de ordonanta de urgenta privind instituirea unor masuri, precum si a unui sprijin financiar, pentru, destinat finantarii prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020 si Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.Pe agenda sedintei de Guvern figureaza si unPrintr-o alta hotarare, Executivul urmeaza sa adopte siPe ordinea de zi figureaza si o serie de