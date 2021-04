Liderii PSD au atacat in justitie decizia autoritatilor privind inchiderea magazinelor la ora 18.00

Obiectia adusa este ca in elaborarea acestor restrictii autoritatile nu au tinut cont de "o documentare si o analiza stiintifica preliminara/studiu de impact, din care sa rezulte informatii relevante privind impactul masurilor preconizate asupra drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului"."PSD contesta in justitie decizia Guvernului de a inchide magazinele dupa ora 18.00. Este o masura aberanta, care doar sporeste aglomeratia si raspandirea virusului.Am spus-o noi, dar o spun si expertii in sanatate publica, consilierii ministrului Sanatatii si chiar membrii coalitiei de guvernare. Deci cine sustine pana la urma astfel de prostii?!Pana acum, doar Vlad Voiculescu - ministrul care a demonstrat deja ca nu incalca, ci respecta accidental regulile!", a transmis Marcel Ciolacu, liderul PSD.De vineri, se aplica, din nou, noile restrictii in Bucuresti. Toti operatorii economici sunt obligati sa inchida la ora 18, iar circulatia persoanelor dupa ora 20, fara motiv intemeiat si dovada, este interzisa.Noile masuri au fost adoptate pentru toata tara, saptamana trecuta, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. In localitatile cu incidenta de peste 4 cazuri la mia de locuitori, operatorii economici inchid in week-end, adica in zilele de vineri, sambata si duminica, de la ora 18, iar circulatia peroanelor este interzisa dupa ora 20 in aceste zile. In restul zilelor, de luni pana joi, magazinele se inchid la 21, iar circulatia persoanelor fara motiv intemeiat este interzisa dupa ora 22.In localitatile unde rata de incidenta trece de 7,5 cazuri de COVD 19 la o mie de locuitori, operatorii economici inchid la ora 18 si circulatia este interzisa dupa ora 20 zilnic. Deciziile intra in vigoare dupa ce sunt adoptate de comitetele locale pentru situatii de urgenta.