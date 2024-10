Guvernul il acuza pe Iohannis ca exploateaza politic peste porcina si inrautateste artificial situatia

Guvernul sustine ca presedintele Klaus Iohannis exploateaza politic situatia provocata de pesta porcina africana si precizeaza ca a luat si va continua sa ia toate masurile necesare pentru controlul si combaterea eficienta a raspandirii acestei boli, se precizeaza intr-un comunicat al Executivului transmis vineri.

"Guvernul Romaniei a luat si va continua sa ia toate masurile necesare, din punct de vedere institutional si financiar, pentru controlul si combaterea eficienta a raspandirii pestei porcine africane si face apel la presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa inceteze sa exploateze politic aceasta situatie cu consecinte importante din perspective economice si sociale. Executivul aminteste presedintelui Romaniei faptul ca modul de alocare a banilor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului este clarificat atat prin legislatia specifica, cat si ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 558 din 24 mai 2012", mentioneaza sursa citata.

Guvernul considera "lipsite de temei" acuzatiile presedintelui Iohannis si subliniaza ca seful statului a intarziat "nepermis de mult" convocarea CSAT pentru avizarea rectificarii bugetare, "desi cunostea faptul ca acest proiect are prevazute inclusiv fonduri necesare actiunilor de control si combatere a raspandirii pestei porcine africane".

De asemenea, Guvernul spune ca este regretabil faptul ca "presedintele Romaniei incearca sa inrautateasca artificial situatia provocata de pesta porcina africana, prin abordarea politica".

Reactia vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a solicitat, vineri, autoritatilor guvernamentale sa aduca sub control situatia generata de raspandirea accelerata a virusului pestei porcine africane si atrage atentia asupra situatiei bugetare invocate de Executiv.

"Pe fondul crizei generate de extinderea accelerata a virusului pestei porcine africane (PPA) si in legatura cu ultimele declaratii din partea membrilor Guvernului, presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, atrage atentia asupra responsabilitatilor imperative pe care autoritatile guvernamentale le au pentru a aduce situatia sub control, astfel incat sa fie blocata raspandirea virusului PPA si in alte judete decat cele afectate pana in prezent in mod direct.

Cu privire la despagubirea populatiei si a producatorilor afectati de pesta porcina, presedintele Klaus Iohannis solicita Guvernului sa asigure un proces cat mai rapid, simplu si eficient de intocmire, aprobare si plata a dosarelor de despagubire a populatiei si a producatorilor afectati de pesta porcina, prin comisii de evaluare eficiente, pentru asigurarea conformitatii evidentelor si a despagubirilor. De modul in care se acorda aceste despagubiri depinde bunastarea gospodariilor populatiei afectate de virusul PPA, dar si viitorul industriei de crestere a porcului", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Seful statului sustine ca Guvernul nu a cheltuit nimic din Fondul de rezerva pentru pesta porcina.

