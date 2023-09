Guvernul isi subordoneaza Sala Palatului ca sa isi promoveze strategiile

Executivul condus de Victor Ponta discuta in sedinta de miercuri o Hotarare de Guvern prin care urmeaza sa isi treaca in subordine Sala Palatului, preluand institutia de la Ministerul Culturii.

Este vorba despre un proiect de Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.088/2006 privind infiintarea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului".

Scopul urmarit de guvern este de a promova "imaginea Romaniei", precum si "strategiile guvernamentale in diverse domenii de activitate", dupa cum se arata in nota de fundamentare.

"Avand in vedere actiunile derulate de catre Secretariatul General al Guvernului, direct sau prin intermediul institutiilor si autoritatilor aflate in subordinea sa, si tinand cont de necesitatea asigurarii conditiilor de organizare si desfaturare a acestora, precum si de faptul ca pentru cresterea vizibilitatii si impactului acestor actiuni este necesara colaborarea directa intre autoritatile implicate, asigurarea logisticii si a spatiilor, s-a considerat oportuna modificarea regimului de subordonare a Centrului pentru Artele Spectacolului 'Sala Palatului', respectiv trecerea acestuia din subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, in subordinea Guvernului si coordonarea secretarului general al Guvernului", se mai arata in nota de fundamentare.

In vederea scopului urmarit, Guvernul Ponta prevede in HG-ul discutat azi in sedinta un numar maxim de 31 de posturi, intre care si cel al directorului executiv, direct subordonat secretarului General al Guvernului.

"De-a lungul timpului, inca de la inaugurarea sa in 1960, Sala Palatului si-a castigat un renume in organizarea de evenimente culturale de inalta clasa, fiind locatia ideala pentru manifestarile artistice de amploare. Sala Palatului reprezinta un centru al culturii si exprimarii publice, o gazda primitoare pentru evenimente importante din viata sociala, un edificiu impunator aflat in inima Bucurestiului.(...)

Pentru ca sustinem cultura, arta spectacolul si promovarea frumosului, ne-am fixat ca obiective: facilitarea legaturii dintre artisti, public si critici ai artei, promovarea si incurajarea fenomenul artistic/cultural prin gazduirea de spectacole la un inalt nivel calitativ, sustinerea artistilor si a intreprinzatorilor culturali prin oferirea spatiului ideal pentru manifestarea acestora, dezvoltarea pietei divertismenului din Bucuresti prin organizarea de spectacole calitative numeroase, atragerea a cat mai multor vizitatori si 'degustatori' de spectacole", se arata in mesajul de intampinare postat pe site-ul institutiei de directorul institutiei, Lucian Iliescu.

