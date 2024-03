Guvernul Boc a adoptat o ordonanta de urgenta prin care si-a asigurat cadrul legal de a bloca orice act normativ adoptata de Parlament.

Saptamana trecuta, Executivul a adoptat o Ordonanta de Urgenta prin care decreteaza ca "dupa adoptarea lor, in situatii temeinic justificate, actele normative pot fi completate sau, dupa caz, abrogate si inainte de data intrarii lor in vigoare", informeaza Evenimentul Zilei.

Altfel spus, in acest fel Guvernul poate bloca orice lege adoptata de parlament sau o poate modifica in forma in care este agreata la Palatul Victoria.

Aceeasi ordonanta mai contine si prevederi care scutesc executivul de probleme in momentul in care doreste sa adopte rapid o lege folosind procedura asumarii raspunderii.

Astfel, s-a eliminat obligativitatea ca proiectele sa fie insotite de studiile de impact, in care se prezinta implicatiile unui act normativ din punct de vedere social si economic.

Reprezentantii societatii civile au criticat vehement adoptarea acestei ordonante sustinand ca Guvernul modifica practic raporturile de putere in stat, substituindu-se parlamentului si creandu-si suportul pentru a legifera in interesul clientelar.