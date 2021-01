Guvernul se reuneste vineri in sedinta online. Mai multe acte normative privind vaccinarea sunt pe masa Executivului

"Dupa discutiile pe care le-am avut in sedinta de Guvern astazi, am hotarat ca vineri sa mai avem o sedinta de Guvern, inca nu stim ora exacta, in functie de cum vin avizele. Dar avem cateva lucruri care trebuiesc clarificate in aceasta saptamana. Este hotararea de Guvern cu personalul esential care trebuie vaccinat si trebuie sa vina pana vineri, in etapa a doua., este in proces de avizare si sper ca avizele sa fie gata pana vineri. Bineinteles aprobarea limitelor pentru ministere, pentru a incepe bugetarea pentru 2021. Sunt si acestea in curs de avizare. Sunt principalele lucruri pe care vreau sa le aprobam vineri. Va fi o sedinta de Guvern cred ca online vineri. Cam acestea sunt lucrurile pe care le-am decis astazi in sedinta de Guvern", a anuntat Florin Citu, la finalul sedintei de miercuri a Guvernului.Intrebat ce se va intampla cusi functionare acestora si de ce nu a fost aprobata miercuri, prim-ministrul a raspuns: "Este o ordonanta de urgenta care este in procedura de avizare si sper sa fie gata pana vineri".Cred ca mergem intr-o directie, asa cum am folosit si pana acum, prin Ministerul Sanatatii, cu decontare de la bugetul de stat. Dar aici eu vreau sa fiu atent la criterii pentru ca au fost situatii in trecut cand plata a fost supraevaluata. Atunci vreau sa ma asigur, sa fie foarte clar ca avem criterii clare prin care se definesc aceste cheltuieli care pot fi decontate de la Ministerul Sanatatii, prin bugetul de stat. Ne uitam la solutia de a deconta aceste cheltuieli si din fonduri europene.Se pare ca mergem si in directia aceasta sa putem sa gasim si acolo spatiu, dar in acest moment folosim ceea ce stim si ceea ce am folosit si in 2020, decontare prin Ministerul Sanatatii, mecanismul si apoi de la bugetul de stat", a completat Citu.Chestionat daca vor mai fi si alte cheltuieli decontate de la bugetul de stat, pe langa sumele pentru plata personalului care se va ocupa de vaccinare, premierul a replicat: "Aici astept de la Ministerul Sanatatii aceste criterii clare. De ce este nevoie atunci cand pregatim un centru de vaccinare standard. Voi merge, ca si pana acum, pe costuri standard si cheltuieli standard. Nimic in plus".De asemenea, intrebat daca cheltuielile pentru dotarea centrelor de vaccinare vor fi acoperite tot din bugetul de stat, Florin Citu a explicat: "Daca nu ai buget aprobat se merge pe cel de anul trecut. Resurse sunt. Nu asta este problema".Nu as spune acest lucru in acest moment (intrebat daca vor fi acoperite si cheltuielile cu dotarea centrelor de vaccinare - n.r.). Vreau sa am o discutie cu Ministerul Sanatatii. Ei stiu foarte bine despre ce ai nevoie atunci cand aranajezi un centru de vaccinare. Aceasta discutie despre centre de vaccinare mi se pare ca ia o alta anvergura. Vaccinarea se face peste tot in lume foarte simplu. Nu trebuie sa fie ceva foarte sofisticat, totusi. N-as vrea sa ducem discutia in aceasta directie", a conchis premierul.