"Acordul de coalitie va fi semnat de catre liderii celor trei formatiuni politice luni, in jurul orei 19,00, la Parlament", precizeaza sursele citate.Presedintele PNL, Ludovic Orban , a anuntat, pe 18 decembrie, ca PNL, USR PLUS si UDMR au convenit asupra structurii Guvernului si a functiilor de conducere din Parlament, afirmand ca toate cele trei formatiuni politice au decis sa-l sustina in functia de premier pe Florin Citu In ceea ce priveste conducerile celor doua camere ale Parlamentului, Orban a mentionat ca presedintia Senatului va apartine unui candidat din partea USR PLUS, iar cea a Camerei Deputatilor unui candidat din partea PNL.De asemenea, liberalii ar urma sa detina in viitorul guvern noua portofolii - Aparare, Externe, Finante, Interne, Educatie, Energie, Agricultura, Cultura, Munca, USR PLUS va avea sase - Justitie, Transporturi, Sanatate, Fonduri europene, Cercetare, inovare si digitalizare, Economie, antreprenoriat si turism, iar UDMR trei - Dezvoltare, Mediu, Tineret si sport.