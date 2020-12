CV-ul lui Lucian Bode, propunerea de ministru al Afacerilor Interne in locul lui Marcel Vela. Bode, absolvent al Colegiul National de Aparare, a ocupat portofoliul Transporturilor in Guvernul Orban

Functiile politice ocupate de Lucian Bode

Politicianul Lucian Nicolae Bode s-a nascut la 27 octombrie 1974, in Valcau de Jos, judetul Salaj.In 1998 a absolvit Facultatea de Electrotehnica si Informatica, specializarea inginer electromecanic, la Universitatea din Oradea. In 2009 a absolvit un program de perfectionare in domeniul relatiilor internationale la Institutul Diplomatic Roman, Ministerul Afacerilor Externe. In 2011 a absolvit un curs de nivel inalt "Securitate si buna guvernare" la Colegiul National de Aparare, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I". Tot in 2011, a mai absolvit un Masterat in "Managementul Securitatii in Societatea Contemporana", la Facultatea de Istorie si Filozofie, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, conform www.cdep.ro.Din 2001 pana in 2008 a fost inginer, purtator de cuvant si sef serviciu in cadrul S.C. Electrica S.A., Sucursala de distributie a energiei electrice Zalau. Din 2003 pana in 2008 a fost presedinte al sindicatului Electrica Zalau.Din 2001 a detinut mai multe functii in cadrul PD ( PDL ): secretar al Biroului Politic Judetean (BPJ) al PD Salaj (2001-2002); vicepresedinte al BPJ PD Salaj (2002-2005); secretar general BPJ PD Salaj (2005-2007); secretar general BPJ PDL Salaj (2007-2008; presedinte al BPJ PDL Salaj (incepand cu iunie 2008). Din aprilie 2017, este presedinte al PNL Salaj, potrivit https://pnl.ro/.In perioada 2000-2004 a fost consilier local din partea PD la Consiliul local al comunei Valcau de Jos iar in perioadele 2004-2008 si iunie 2008-decembrie 2008, consilier judetean la Consiliul judetean Salaj, se arata pe site-ul http://lucianbode.ro.In urma alegerilor din 30 noiembrie 2008 a fost ales deputat din partea PDL, in Colegiul uninominal nr. 1 din Salaj. La alegerile din 9 decembrie 2012, a obtinut al doilea mandat de deputat, in urma redistribuirii, in colegiul 1 Simleu Silvaniei. In decembrie 2016, a fost ales deputat in circumscriptia electorala nr. 33 Salaj. A obtinut un nou mandat de deputat, pe listele Partidului National Liberal, in urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020.A fost ministru al Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in Guvernul Ungureanu (9 febr. 2012 - 27 apr. 2012). Din 4 noiembrie 2019, a fost ministru al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.