Masca e obligatorie din 15 mai, dar premierul inca se roaga de ministri sa le cumpere pentru elevi si persoanele defavorizate

Ziare.

com

Este vorba despre mastile de protectie care urmeaza sa ajunga la persoanele din mediile defavorizate si cele care pentru unitatile de invatamant, necesare in perioada 2-12 iunie, cand elevii din ani terminali (clasa a VIII-a, a XII-a si a XIII-a) pot reveni la scoala pentru activitati de pregatire si consiliere pentru examenele nationale.Pentru revenirea in siguranta la scoala, ministerul este obligat prin lege sa asigure masti sanitare cadrelor didactice si elevilor."Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii, aveti obligatia de a finaliza procedurile de licitatie si de distribuire a mastilor. Ministerul Educatiei, cel tarziu pana la 1 iunie trebuie sa ajunga in scoli mastile.Si Ministerul Sanatatii, in momentul in care aveti datele de la administratiile locale, aici trebuie sa se miste rapid si Directiile de Sanatate Publica, lansati imediat procedura de licitatie, sa le distribuim rapid catre cele 2,3 milioane de persoane vulnerabile", a indemnat prim-ministrul in debutul sedintei.In replica, ministrul Nelu Tataru a spus ca mai asteapta astazi date de la Ministerul Muncii, "apoi ii dam drumul".Premierul a explicat ca datele trebuie sa fie transmise si de administratiile locale: "Le confruntati cu datele de la Ministerul Muncii privind persoane cu dizabilitati, persoanele care sunt beneficiare de pensii sociale. Si trebuie sa facem estimarea cantitatii totale de masti sanitare si trebuie lansata procedura. Daca distribuim 50 de masti catre 2,2 - 2,3 milioane de cetateni... va fi o cantitate mare de masti si vom avea probleme logistice. Trebuie sa ne miscam rapid", a indemnat seful PNL.Apoi, Orban a reiterat apelul catre Ministerul Educatiei si Cercetarii."Da, suntem in plina desfasurare a procedurii de achizitie de masti. In data de 2 iunie, cand elevii revin la scoala pentru cursurile de pregatire, sa aiba mastile necesare", a raspuns ministrul Educatiei, Monica Anisie.Amintim ca achizitia de masti sanitare pentru elevi si profesori a fost anulata de Ministerul Educatiei. Procedura de achizitie a fost lansata in 19 mai, dar anulata vineri, 22 mai.Monica Anisie a spus luni, 25 mai, ca procedura va fi reluata in acea zi.Amintim ca Romania a intrat, din 15 mai, in stare de alerta, perioada in care purtarea mastii de protectie este obligatorie in spatiile publice inchise sau in mijloacele de transport in comun.A.D.