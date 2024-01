Membrii CES schimbati de Dancila vor ataca in instanta decizia

Dupa ce premierul Dancila a schimbat componenta Consiliului Economic si Social, structura care da avize pentru legile elaborate de Executiv, reprezentantii asociatiilor anunta ca vor ataca in instanta decizia prin care au fost revocati din Consiliu.

Acestia argumenteaza ca hotararea prim-ministrului nu este legala, potrivit Mediafax.

"Avem aici decizia Guvernului si va fi atacata in instanta, va fi atacata in contencios si administrativ, pentru ca articolul 14 din legea 248 stipuleaza clar ca mandatul plenului CES este de 4 ani, care poate fi reinnoit, dar nu poate fi scurtat, deci legea se exprima clar in acest sens (...)

Asadar, mandatul noului plen a inceput la 1 ianuarie 2017, care trebuia sa mearga pana in 2020", a declarat Mircea Ciocan, reprezentant al Federatiei Sanitas.

De asemenea, George Chiuaru, reprezentantul pensionarilor, isi exprima si el nemultumirea, precizand ca a aflat de decizia premierului Dancila din Monitorul Oficial. De altfel, el spune ca toti membrii revocati din Consiliu au aflat in acest mod de hotarare.

Ciuaru considera ca prin acest act Guvernul a demonstrat gradul de nepasare cu care trateaza pensionarii.

"In Romania sunt 5.080.000 de pensionari. La ora actuala, nu mai au niciun reprezentant in CES. Care e concluzia? Guvernul nu mai are nevoie de pensionari, sa moara, sa scape de ei?

Fara sa ne anunte, fara sa stim despre ce e vorba, fara sa stim ca se face o verificare. Pur si simplu a venit ca o bomba. Am aflat din Monitorul Oficial", a declarat George Chiuaru.

Amintim ca premierul Viorica Dancila a schimbat componenta Consiliului Economic si Social, structura care da avize pentru legile elaborate de Executiv, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial vineri.

Astfel, din cei 15 membri care reprezentau grupul Societatii Civile din CES, 13 au fost inlocuiti. Au mai ramas doar Anca Andreea Popa, reprezentanta FACIAS, organizatie infiintata de Dan Voiculescu, si Laura Popescu, de la Asociatia Municipiilor.

Propunerea pentru aceasta schimbare a fost formulata in luna iunie de ministrul Lia Olguta Vasilescu al Muncii si Justitiei Sociale.