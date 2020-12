Reprezentantii coalitiei PNL-USR/PLUS-UDMR merg impreuna la consultarile de la Cotroceni. Ciolos: "Noi deja am stabilit un program de guvernare"

Programul consultarilor

Anuntul a fost facut de copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos "Ieri seara am semnat protocolul coalitiei. Este firesc sa mergem impreuna. Noi deja avem stabilit un program de guvernare. Ne pregatim o echipa de guvernare, avem majoritate in Parlament, deja demonstrata, si mergem sa ii spunem presedintelui lucrul acesta. E un gest firesc, dupa doua saptamani de negocieri , cand am reusit intr-un timp relativ scurt, zic eu, sa avem si echipa de guvernare, si program de guvernare. Acum este important sa putem avansa, sa avem un Guvern cat mai repede si atunci nu are rost sa ne mai formalizam. Am hotarat sa mergem impreuna, pentru ca vom spune acelasi lucru, atat timp cat avem deja o baza comuna", a precizat Ciolos, pentru AGERPRES. PSD , care a obtinut cel mai mare numar de parlamentari , l-a sustinut pentru functia de premier pe medicul Alexandru Rafila PNL, USR-PLUS si UDMR il propun pe Florin Citu pentru a forma viitorul Executiv.Presedintele Klaus Iohannis reia marti dupa-amiaza consultarile cu partidele politice parlamentare in vederea desemnarii premierului, iar discutiile erau programate dupa urmatorul program:* Ora 15:00 - Partidul Social Democrat;* Ora 15:30 - Partidul National Liberal;* Ora 16:00 - Alianta USR-PLUS;* Ora 16:30 - Alianta pentru Unirea Romanilor ( AUR );* Ora 17:00 - Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR);* Ora 17:30 - Minoritati nationale reprezentate in Parlament.Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a anuntat ca PSD nu se va prezenta la discutiile cu seful statului.Citeste si: