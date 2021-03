PSD, mesaj catre premierul Citu: "Trebuie sa inceteze imediat insinuarile ca protestele de la Metrorex ar avea un substrat politic"

Trimiterile facute de Citu la apartenenta politica pe care liderul sindical Ion Radoi a avut-o cu mult timp in urma, cu scopul evident de a insinua ca protestele de la Metrou ar avea un substrat politic , reprezinta o tentativa dezgustatoare de manipulare a opiniei publice, mai indica sursa citata."Terminati cu propaganda! Voi ati pus conducerea Metrorex care trebuie acum sa ia masuri! Deblocati traficul, aplicati legea in conflictul pe care voi l-ati creat si lasati fake-news-urile menite sa acopere carantinarea tarii! Maine, dupa ce aceasta petarda va disparea, romanii vor sta in continuare in case, nu vor avea bani si nici testare si vaccinare!", a afirmat liderul PSD Marcel Ciolacu Social-democratii ii solicita premierului Citu si guvernarii PNL USR PLUS sa inceteze diversiunea mincinoasa si sa caute solutii, in favoarea bucurestenilor, pentru gestionarea si dezamorsarea conflictului de munca de la compania Metrorex pe care o au in subordine.