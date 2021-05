Ministrul Cristian Ghinea anunta depunerea oficiala a PNRR: "Suntem aproape de capatul drumului" VIDEO

Intr-un clip video, ministrul a explicat ce inseamna PNRR si care sunt principalele capitole ale documentului."Am trimis PNRR la Bruxelles, adica in sistemul informatic al Comisiei Europene. La ora 15.30 am terminat de upload toate cele 240 de fisiere care inseamna acum PNRR, impartit pe 30 de capitole (...) Este o munca enorma pe care colegii mei din Minister au facut-o, in ultima saptamana am stat aici pana la 12 - 1 noaptea. Le multumesc tuturor pentru dedicare. Suntem aproape de capatul drumului. In acest moment, Romania are PNRR oicial depus", a explicat minsitrul.Acesta a precizat ca vor urma cateva luni de evaluare.Toate detaliile din document vor fi publicate si prezentate oficial miercuri.