Cseke Attila: "Situatie grava: 24 de judete nu au expert in securitate la incendiu"

"Din cei 41 de experti la nivel national, 18 sunt in Bucuresti, iar 24 de judete nu au nici un expert. Din pacate, documentele atat de necesare stau cu lunile in asteptare, stai dupa ele pana primesti stampila eliberatoare si sa poti sa avansezi spre un alt aviz cu procedura birocratica. Problema vine din sistem, a existat o casta, si nu s-au mai organizat concursuri pentru experti.Si la ultimul examen, acum 3 ani, la proba scrisa au luat consursul unii iar la oral nu a mai trecut nimeni. Au pus intrebari pana au picat toti. Unele lucruri trebuie abordate frontal. Avem un proiect de ordin in dezbatere si o sa schimba intreaga reglementare, va fi numai proba scrisa, sa fie obiectivitate. Interesul este sa avem tineri experti care lucreaza in proiectare arhitectura", a spus Cseke Attila.