Oficial german: Romania a aratat o pozitie foarte distanta fata de valorile europene

Cea mai mare provocare a Romaniei la sefia Consiliului Uniunii Europene va fi redobandirea increderii din partea statelor membre, sustine Bernd Fabritius, insarcinat al Guvernului federal german pentru minoritatile nationale.

Presedintele Klaus Iohannis este cel care ar trebui sa stea "in capul mesei", in mandatul de sase luni, nu premierul Viorica Dancila, iar "handicapul sever" al Romaniei este indepartarea de valorile europene, a mai declarat Fabritius pentru RFI Romania.

"Guvernul Romaniei este deloc pregatit pentru aceasta sarcina (presedintia Consiliul ui UE - n.red.) . A fi pregatit inseamna exact a fi dobandit increderea partenerilor pe plan european in domeniul democratiei, in domeniul statului de drept, in domeniul combaterii coruptiei si exact in domeniul necesar pentru solicitarile europene si nu cele nationale, dar Guvernul Romaniei in ultimii ani a facut exact contrariul, a distrus increderea care a existat vreodata", spune el.

"Din punct de vedere tehnic, Romania este pregatita, dar ma tem ca nu este o treaba numai tehnica, este o treaba de incredere politica, de a avea conducerea forurilor UE. Romania nu a reusit sa dobandeasca increderea necesara, ci a aratat de fapt o pozitie foarte distanta fata de valorile europene, iar acesta este un handicap sever in aceasta functie".

Intrebat cine ar trebui sa stea in capul mesei, in timpul presedintiei romanesti a Consiliului UE, Fabritius a raspuns:

"Desigur, presedintele Iohannis. Presedintele Iohannis este seful statului, el este o persoana foarte recunoscuta, foarte pragmatica in cadrul partenerilor UE. Premierul Dancila este mai putin cunoscut in acest cadru, este cunoscuta de fapt ca o persoana care mai mult executa avize si dorinte stabilite de partid si de persoane care nu sunt abilitate a reprezenta tara in plan european. Din acest motiv, singura sansa pentru o perioada de succes ar fi daca presedintele Iohannis ar fi locomotiva in fruntea presedintiei UE".

Foto: Gerd Seidel /