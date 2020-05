Orban i-a cerut lui Vela sa pregateasca o replica pentru CCR, care miercuri judeca sesizarea privind starea de alerta

Ziare.

"Domnul ministru Vela, sa tineti cont de faptul ca Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala si in privinta reglementarilor care afecteaza starea de alerta si aici trebuie sa fim pregatiti, pentru ca termenul de judecare la Curtea Constitutionala este miercuri, pe 13 (mai - n.red.), si aici trebuie sa fim pregatiti pentru orice modificare care este necesara pentru a putea da replica legala, constitutionala si faptica, astfel incat sa avem un cadru normativ foarte clar privitoare la activitatea CNSSU si a altor entitati in cadrul starii de alerta", a declarat Orban, in debutul sedintei de guvern.Ministrul de Interne a precizat ca joi va prezenta "formula de abordare". "Suntem pregatiti si joi va prezentam formula de abordare", a raspuns Vela.Miercurea trecuta, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala cu o exceptie de neconstitutionalitate referitoare la ordonanta de urgenta a Guvernului 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta.Potrivit unui comunicat de presa transmis de institutie, delegarea unor atributii de legiferare catre autoritati administrative avand ca finalitate restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati fundamentale incalca principiul separatiei puterilor, precum si prevederile constitutionale potrivit carora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii.CCR urmeaza sa discute miercuri sesizarea Avocatului Poporului. Partile pot trimite Curtii punctele de vedere pana luni.