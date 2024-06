PD-L pregateste guvernul de opt ministere

Problema remanierii ar putea fi transata in primele doua saptamani dupa motiunea de cenzura a Opozitiei. PD-L pregateste reducerea Cabinetului Boc, nu doar prin renuntarea la agentiile de stat, ci si prin comasarea ministerelor in asa fel incat ar ramane doar opt.

O posibila varianta ar fi trecerea Ministerului Economiei condus de Adriean Videanu in cadrul Ministerului Finantelor, comasarea Ministerului Culturii cu cel al Educatiei si incadrarea Ministerului Mediului si Padurilor in Ministerul Agriculturii, conform Gandul. UDMR si UNPR ar avea rezervate trei portofolii.

Ideea unui guvern mai mic a fost lansata de vicepresedintele PD-L, Liviu Negoita, care a cerut in cadrul Colegiului Director al partidului trasarea unui executiv compus din maximum opt ministere.

Tot Negoita i-a cerut premierului Emil Boc ca noua structura sa fie construita astfel incat fiecare ministru sa fie ajutat de maximum doi secretari de stat, fara consilieri personali.

Surse Gandul au explicat ca, prin comasarea ministerelor, partidul va rezolva doua probleme dintr-un foc: ar lua o masura care va aduce un sprijin moral din partea electoratului si i-ar forta pe ministrii "neperformanti" sa paraseasca Executivul.

PD-L va trebui sa convinga UDMR sa renunte la un post de ministru, o posibila oferta fiind cea de preluare a sefiei Ministerului Agriculturii. Discutii dure se anunta si cu UNPR-ul, in contextul in care Gabriel Oprea anunta saptamana aceasta ca are pregatiti doi specialisti gata sa intre in guvern: Marian Sarbu, la Minsterul Muncii, si Cristian Diaconescu, la Externe.