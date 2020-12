DOCUMENT Programul de guvernare al Guvernului Florin Citu

"In urmatorii patru ani vor continua actiunile in vederea reducerii decalajelor fata de economiile statelor din Europa de Vest, prin stimularea capitalului romanesc, investitii strategice in infrastructura, educatie, sanatate, inovare si digitalizare", arata documentul.Programul de guvernare mai prevede ca "noua paradigma economica a Romaniei va asigura sustenabilitatea finantelor publice pe termen mediu si lung"."In acest sens va avea loc si o reforma a marilor sisteme de servicii publice si corespunzator de cheltuieli publice. Prin cresterea transparentei si predictibilitatii in domeniul fiscal, va fi consolidata increderea mediului de afaceri, precum si a consumatorilor.Cresterea economica sustenabila si echilibrata va permite cresterea standardului de viata al cetatenilor.Obiectivul de mandat al acestui guvern este operationalizarea Bancii Nationale de Dezvoltare. Pe termen scurt vom infiinta Fondul Roman de Investitii, urmand ca cele doua institutii sa fie ulterior integrate.Vor fi o prioritate digitalizarea si simplificarea interactiunii dintre institutiile subordonate Ministerului Finantelor Publice si contribuabili prin continuarea si extinderea proiectelor de debirocratizare la toate nivelurile", mai prevede documentul.

