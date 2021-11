Portretul miniștrilor necunoscuți din guvernul Ciucă. Foști masoni, fotbaliști ratați și directori de resurse umane

Pe lista miniștrilor propuși în noul guvern PSD-PNL-UDMR se regăsesc mai multe propuneri care au mai ocupat această funcție, dar și o serie de nume care nu au fost pe prima scenă a politicii românești.

Una dintre propunerile surpriză ale PSD este tehnocratul Adrian Câciu, propus pentru ministerul Finanțelor. Economist de profesie, acesta nu face parte din niciun partid politic, însă ce-a mai mare parte a carierei și-a derulat-o în ministerul Agriculturii respectiv instituții subordonate. În trecut Câciu a mai fost membru al asociației masonice Marea Lojă Națională, dar și al Asociației de Administrare a Ritului Scoțian.

Până în noiembrie 2019, Câciu a fost membru al comitetului de conducere al Agenției Domeniilor Statului, iar cu un an înainte director de cabinet al secretarului de stat Dragoș Botănoiu. Potrivit ultimei sale declarații de avere din 2020, propunerea social-democraților la Economie a fost angajat la ministerul Agriculturii pe funcția de consilier superior, funcție care i-a adus peste 160.000 de lei. Conform documentului, acesta a mai câștigat în 2020 peste 12.000 de lei din consultanță economică, la care se adaugă 3.500 de lei din drepturi de autor. Acesta deține un apartament și un centru comercial de peste 600 de metri, două autoturisme (o Skoda Octavia și o Dacia Duster), la care se adaugă credite bancare ce însumează 168.500 de lei.

Câciu deține și un blog personal în care se descrie astfel: „Născut în ’74, iată, deja în secolul trecut (mamă, ce mare am crescut!!!), am trecut prin toate, ca să fiu ceea ce sunt. Nu, nu sunt cineva special, sunt un om cât se poate de normal, care profită la maxim de ceea ce viaţa îi dăruieşte şi care se călăuzeşte după principiul „dacă iubeşti viaţa, atunci şi viaţa te va iubi pe tine”. Sunt economist de profesie, îmi place să gândesc, îmi place să cunosc lucrurile şi să le fac atunci când ştiu cu ce se mănâncă, îmi place să citesc, îmi plac oamenii şi în general, lumea, cânt, dansez, trăiesc”.

Inginerul șomer până la 29 de ani

Numiri surpriză au venit și din tabăra liberalilor, care l-au propus pe senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu pentru ministerul Economiei, antreprenoriatului și turismului. În vârstă de 54 de ani, Cadariu se află la al doilea mandat de parlamentar, iar potrivit CV-ului, acesta a fost șomer până la vârsta de 29 de ani. Primul său loc de muncă a fost la SC Danadi Prod COM SRL Gura Humorului, firmă administrată de soția sa. Deși, potrivit studiilor din CV acesta este inginer la bază, Cadariu a fost contabilul service-ului auto din 1996 până în anul 2005. Despre cazul liberalului a scris și activistul Valeriu Nicolae, care în 2020 sesiza că Daniel Cadariu a greșit în toate declarațiile sale de avere numele firmei deținute de soția sa.

Între 2005 și 2008, Daniel Cadariu a lucrat la Ministerul Internelor și Reformei Administrative ca expert în cadrul Corpului de control al ministrului (sub Vasile Blaga și Cristian David). Înainte de a ajunge senator, liberalul a fost consilier local în Gura Humorului, iar apoi consilier județean.

Conform declarației de avere, senatorul deține patru terenuri, toate peste 1.000 mp, un apartament, o casă de locuit și un garaj plus beci de peste 200 mp. Cadariu nu are vreun autovehicul, dar mai are 134.000 de euro în conturi, iar anul trecut a câștigat peste 130.000 de lei din subvenția de senator.

O zi fotbalist, o zi ministru

O propunere neașteptată a fost făcută și la ministerul Economiei, acolo unde PSD l-a propus inițial pe Marius Humelnicu. Acesta din urmă a „rezistat” doar o zi, întrucât miercuri, 23 noiembrie, a anunțat că renunță la nominalizare din „motive personale”. Cu toate astea, în urmă cu o zi, presa a dezvăluit că Humelnicu, propus la Economie, a fost fotbalist și a jucat în Liga 1, un singur meci, care a fost suspect de blat.

Conform unui articol publicat de Gazeta Sporturilor (GSP) în anul 2000, Humelnicu, jucător la Oțelul Galați primea nota 3 la finalul unui meci împotriva echipei Rocar. Atât GSP cât și ProSport suspectau că a fost blat. Humelnicu a mai apucat să joace un singur minut în Liga 1, după care a jucat în Divizia B și Azerbaidjan. Cariera sa de fotbalist a fost întreruptă apoi subit în 2007, ca urmare a unei accidentări la picior.

Humelnicu dă apoi mingea de fotbal pe politică și intră în organizația județeană a PSD, care îl promovează ca șef al Direcției pentru Sport Galați iar mai apoi ca șef al Autorității Rutiere Galați. Câțiva ani mai târziu, în 2015, social-democratul ajunge secretar de stat în ministerul Transporturilor, printr-o decizie a premierului de la acea dată, Victor Ponta. Un an mai târziu, Humelnicu câștigă funcția de city manager al orașului Galați, funcție ocupată până în vara anului trecut, după care reușește să ajungă într-un fotoliu de senator după ce a candidat pe listele partidului.

În locul lui Humelnicu, PSD l-a cooptat pentru ministerul Economiei pe Florin Spătaru, director HR (resurse umane) & Corporate Affairs la Șantierele Navale Damen Mangalia.

Conform CV-ului, după studiile în inginerie navală pe care le-a finalizat în 1995, acesta s-a apucat doi ani mai târziu și de studii în contabilitate. Acesta a pornit și un doctorat în domeniu, în 2009, dar pe care nu l-a mai terminat.

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă a depus, marţi, în Parlament, lista de miniştrii Cabinetului şi programul de guvernare. Potrivit calendarului, audierilor miniştrilor va începe miercuri, de la ora 10.00, fiecare titular de portofoliul având alocate 45 de minute pentru a-şi prezenta priorităţile în comisii. Ulterior, votul pentru învestirea Guvernului va fi dat joi, 25 noiembrie, în plenul reunit al celor două Camere.

Lista miniștrilor din Guvernul Ciucă

Premier: Nicolae Ciucă

Vicepremieri: Sorin Grindeanu (PSD) și Kelemen Hunor (UDMR)

Miniștrii PSD:

Finanțe - Adrian Câciu

Transporturi - Sorin Grindeanu

Munca - Marius Budăi

Sănătatea - Alexandru Rafila

Agricultura - Adrian Chesnoiu

Economie - Florin Spătaru

Apărare - Vasile Dîncu

Cultură - Lucian Romașcanu

Tineret și Familie - Gabriela Firea

Miniștrii PNL:

Justiţie - Cătălin Predoiu

Fondurile Europene - Dan Vîlceanu

Digitalizare - Florin Roman

IMM și Turism - Daniel Cadariu

Interne - Lucian Bode

Educație - Sorin Cîmpeanu

Energie - Virgil Popescu

Externe - Bogdan Aurescu

Miniștrii UDMR:

Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație - Cseke Attila

Mediu - Tanczos Barna

Sport - Eduard Novak

