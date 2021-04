Premierul Citu, despre Planul National de Redresare: "Este momentul sa acceleram lucrurile. Avem cateva detalii de pus la punct"

"Am avut o discutie cu ministrii referitoare la PNRR. Este momentul sa acceleram lucrurile. Avem cateva detalii de pus la punct. Sunt sigur ca vom avea un PNRR care sa reprezinte interesele Romaniei de dezvoltare in perioada urmatoare. Sunt mai multe discutii, dar sunt sigur ca vom avea un PNRR bun, un PNRR prin care vom atrage sumele alocate Romaniei", a afirmat Citu. Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat marti seara ca in prezent se negociaza cu Comisia Europeana Planul National de Redresare si Rezilienta , insa acest proces este prezentat in Romania ca fiind "un esec, un Doamne fereste".Ministrul a precizat ca sunt sute de linii de investitie, iar pe cele mai multe autoritatile romane s-au inteles cu reprezentantii Comisiei Europene, dar pe altele, importante, inca nu. Ghinea a mai facut referire si la faptul ca valoarea proiectelor propuse de Romania este de 41 de miliarde de euro, in timp ce alocarea este de 29 de miliarde, cee ace inseamna, evident, ca la unele proiecte se stia din start ca se va renunta. "Suntem o forta in Uniunea Europeana si eu ma duc sa negociez, nu sa dau examen la Bruxelles", a afirmat ministrul.Intrebat, marti seara, la B 1 TV, de ce a ajuns Romania in situatia de a renegocia anumite capitole din PNRR, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a declarat: "Ceea ce este un proces normal de negociere este prezentat in Romania ca fiind un esec, un Doamne fereste! De altfel, aduceti-va aminte ca eu am propus sa mergem cu o alocare mai mare in aceste componente, de 41 de miliarde de euro, pentru ca in final sa revenim la alocarea oficiala a Romaniei de 29 de miliarde. Asta inseamna, logic, ca ne-am asumat de la bun inceput ca vom propune anumite proiecte la care vom renunta ulterior. Cum altfel sa facem scaderea de la 41 de miliarde, la 29?".