Cum pregateste statul roman marea vaccinare a populatiei. Primarul unui oras important din Romania: "N-are cum sa inceapa pe 15 ianuarie la noi"

In absenta ordonantei guvernamentale, nu se pot organiza centrele de vaccinare necesare pentru debutul etapei a doua a campaniei de vaccinare, programata oficial pe 15 ianuarie."In momentul de fata, cheltuielile respective nu pot fi aruncate in sarcina primariilor pentru ca nu avem un cadru legal pentru a plati personalul medical din centrele respective. Avand in vedere reactia Asociatiei Municipiilor din Romania, prin vocea domnului Emil Boc , cei de la guvernare au analizat si au descoperit cu aceasta ocazie ca ingrijorarile noastre sunt indreptatite. Amanarea ordonantei s-a facut pentru a putea fi modificata, in sensul in care sa se faca o linie de buget pentru sarciniile pe care Guvernul ni le da", a afirmat Viorel Marian Dragomir , primarul municipiului Braila, contactat de Ziare.com.Primarul sustine ca, intr-un calcul estimativ, costul unui centru de vaccinare se ridica la 90.000 de lei pe zi."Noi am facut un calcul estimativ pentru ce ar inseamna cheltuielile in municipiul Braila si am ajuns la suma de 90.000 de lei pe zi. Daca s-ar fi lucrat si in weekend ajungeam aproximativ la 25 de milioane de lei pe luna. Daca aceasta vaccinare dureaza patru-sase luni, primariile nu ar avea bani nici sa plateasca iluminatul public", este de parere primarul Brailei.Centrele de vaccinare din Braila nu vor putea fi deschise in data de 15 ianuarie, desi ele sunt complet echipate, sustine Dragomir."In momentul de fata noi asteptam aceasta ordonanta care, speram noi, sa deconteze cheltuielile de personal din bugetul de stat. Primariile nu au angajate asistente si medici.Nu avem cum sa facem nimic pentru ca nu avem in prezent niciun cadru legal care sa angajeze sau detaseze personal medical. Nu putem sa deschidem centrele desi am facut toate achizitiile necesare", a adaugat Viorel Dragomir.O situatie asemanatoare este si la Iasi, unde spre deosebire de Braila, nici nu s-au facut achizitiile necesare dotarii centrelor."Am stopat sa fac cheltuieli, pana nu apare aceasta ordonanta", a afirmat primarul din Iasi, Mihai Chirica, pentru Ziare.com.Conform Ordinului Ministrului Sanatatii din luna decembrie, autoritatile locale au responsabilitatea sa organizeze centrele de vaccinare si sa le doteze cu materialele necesare."Ne-a prins putin pe picior gresit, in conditiile in care sunt cateva anomali legislative. Un ministru al Sanatatii nu poate sa emita prin ordin o modalitate de angajare a unei unitatii publice locale, cum suntem noi. Noi prin prisma a ceea ce poate sa faca administratia locala avem o serie de limite. Noi vrem sa sprijinim in totalitate activitatea de vaccinare pentru ca atat banii locali, cat si cei de la guvern sunt tot banii romanilor, in schimb, fiecare institutie trebuie sa isi faca treaba", a afirmat Mihai Chirica.Primarul din Iasi sustine ca incearca sa fie restrictiv cu utilizarea banului public."Am pus calculatoarele, mesele si scaunele din primarie la dispozitie, paturi de spitale imprumutam, frigidere luam de la DSP, surse de apa potabila asiguram noi, la fel si alte achizitii, insa, ei trebuie sa isi asume plata personalului medical", a adaugat Chirica.CITESTE SI: Guvernul amana OUG pentru dotarea centrelor de vaccinare. Actul normativ ar putea fi dat chiar in ziua in care incepe etapa a doua a vaccinarii