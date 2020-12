Program de guvernare in materie de agricultura: Vor continua masurile de sprijinire a reluarii activitatilor economice afectate de pandemie

"In urmatorii patru ani vor continua actiunile in vederea reducerii decalajelor fata de economiile statelor din Europa de Vest, prin stimularea capitalului romanesc, investitii strategice in infrastructura, educatie, sanatate, inovare si digitalizare. In contextul de redresarea a activitatii post Covid-19, vor continua masurile de stimulare a cererii, de sprijinire a reluarii activitatilor economice afectate de pandemie si a angajarilor, precum si de protejare a veniturilor romanilor. Va fi sustinuta oferta prin instrumente financiare si granturi pentru sectoarele cele mai grav afectate, precum si prin scheme de ajutor de stat pentru investitii noi si garantii de stat pentru credite, urmarindu-se inclusiv reintegrarea pe piata muncii a angajatilor din sectoarele afectate de pandemia de Covid-19", se mentioneaza in Programul de guvernare 2020-2024.Conform documentului, noua paradigma economica a Romaniei va asigura sustenabilitatea finantelor publice pe termen mediu si lung. In acest sens va avea loc si o reforma a marilor sisteme de servicii publice si corespunzator de cheltuieli publice. Prin cresterea transparentei si predictibilitatii in domeniul fiscal, va fi consolidata increderea mediului de afaceri, precum si a consumatorilor."Obiectivul de mandat al acestui guvern este operationalizarea Bancii Nationale de Dezvoltare. Pe termen scurt vom infiinta Fondul Roman de Investitii, urmand ca cele doua institutii sa fie ulterior integrate. Vor fi o prioritate digitalizarea si simplificarea interactiunii dintre institutiile subordonate Ministerului Finantelor Publice si contribuabili prin continuarea si extinderea proiectelor de debirocratizare la toate nivelurile", se arata in document.In perioada 2021-2027, Cadrul Financiar Multianual al UE si programul Next Generation EU vor aduce tarii noastre aproape, care vor fi utilizate pentru investitii in infrastructura, educatie, sanatate, agricultura, mediu sau energie, precum si pentru modernizarea marilor sisteme publice. Aceste fonduri vor sprijini relansarea si transformarea economica a Romaniei. Astfel, politica bugetara se va baza si pe atragerea masiva de fonduri europene, sprijinind marirea potentialului de crestere al economiei si urmarindu-se revenirea graduala a deficitului bugetar sub 3 procente la orizontul anului 2024.Conform sursei citate, sistemul fiscal-bugetar va fi adaptat la evolutia economiei, astfel incat sa faciliteze cresterea economica, prin: consolidarea fiscala, cresterea transparentei bugetare si eficientizarea cheltuielilor publice; marirea flexibilitatii si eficientei bugetului prin perfectionarea intregului proces bugetar; intarirea responsabilitatii fiscal-bugetare prin actualizarea legilor privind finantele publice si responsabilitatea fiscal-bugetara; tinerea sub control si reducerea deficitului bugetar pe termen mediu, contribuind, in acest fel, la scaderea inflatiei, a ratelor dobanzilor, a deficitului comercial si de cont curent al balantei de plati, precum si la stabilitatea cursului valutar al leului; introducerea bugetarii participative, bugetarii multianuale pentru investitiile publice in infrastructura si a bugetarii ecologice pentru orientarea cheltuielilor publice ale Romaniei catre obiectivele de schimbari climatice si mediu in conformitate cu Reglementarile adoptate la nivel european.Totodata, se precizeaza ca Romania beneficiaza si in anul 2021 de "clauza generala derogatorie" de la prevederile Pactului de Stabilitate si Crestere (PSC), ceea ce presupune ca impactul bugetar aferent masurilor adoptate pentru combaterea pandemiei Covid-19 si a efectelor sale negative (sociale si economice) nu va fi luat in considerare la evaluarile Comisiei privind atingerea tintei de deficit in cadrul procedurii de deficit excesiv.