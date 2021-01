PSD: Guvernul Citu trebuie sa demisioneze daca pana la sfarsitul lunii septembrie 2021 nu sunt imunizati 10,4 milioane de romani

"Totodata, avand in vedere caracterul temporar al ingradirii unor drepturi constitutionale in contextul pandemiei, actuala putere are obligatia politica de a-si asuma un calendar clar, cu repere exacte, in ceea ce priveste incetarea restrictiilor odata cu cresterea nivelului de imunizare a populatiei prin campania de vaccinare si cu scaderea ratei de infectare", arata PSD, intr-un comunicat de presa.Sursa mentionata trebuie sa inceteze lipsa de transparenta in comunicarea Executivului si declaratiile contradictorii ale decidentilor."Declaratiile contradictorii ale decidentilor, lipsa de transparenta in comunicare a Guvernului, blocarea si disfunctionalitatile platformei de vaccinare, definirea precara a categoriilor prioritare pentru vaccinare, finantarea intarziata si insuficienta pentru centrele de vaccinare au creat o stare de confuzie si de nesiguranta generalizata, care afecteaza in mod dramatic viata cetatenilor si economia nationala. Iar acest lucru trebuie sa inceteze! Romania trebuie sa revina la normalitate", conchide PSD.Seful Executivului, Florin Citu, a anuntat ca obiectivul este de a avea 10,4 milioane de persoane vaccinate pana in luna septembrie a acestui an.