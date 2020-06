PSD someaza PNL si Guvernul Orban sa dubleze alocatiile si ameninta cu motiunea de cenzura

Ziare.

"Si pentru ca maine este Ziua Copilului, vrem sa incepem aceasta conferinta de presa printr-o noua somatie adresata PNL si guvernului Orban, aceea de a dubla alocatiile. Este o lege care obliga la acest lucru, incepand cu data de 1 august, si le mai spunem odata PNL, guvernantilor, sa nu fure banii copiilor. Este un drept castigat si trebuie sa fie platit, asa cum legea spune, de la 1 august, la fel cum este un drept castigat acela de a majora pensiile cu 40% de la 1 septembrie", a declarat Lucian Romascanu duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul partidului.El a adaugat ca nu este vina copiilor ca guvernul PNL este "incompetent si ca nu reuseste sa gaseasca resursele necesare, atat politice, cat si financiare pentru a dubla aceste alocatii"."Si nu putem decat sa lansam acest indemn: lasati aberatiile, dublati alocatiile. Auzim in spatiul public, permanent, ca nu sunt bani. In acelasi timp, stim cu totii ca in 7 luni de guvernare, aproape 7 luni de guvernare, guvernul PNL si domnul Citu s-au imprumutat cu aproximativ 75 de miliarde de lei, aproape cat toate imprumuturile pe care le-a facut guvernul PSD in 3 ani de zile. Este inadmisibil sa spui ca nu ai bani pentru dublarea alocatiilor copiilor sau pentru cresterea pensiilor in conditiile in care acesti peste 15 miliarde de euro nu au o destinatie precisa, nu exista nicio comunicare a Ministerului Finantelor care sa ne spuna ce s-a intamplat cu acesti bani", a spus Romascanu.Reprezentantul PSD adaugat ca la ora actuala sunt "peste 1,9 milioane de pensionari, adica 40% din totalul pensionarilor Romaniei, care au pensie mai mica de 1000 de lei"."Nu cred ca guvernul faliment al domnului Orban nu intelege ca o majorare de 40% este o majorare care sa se simta, in special, in buzunarele acestor romani napastuiti. Bani sunt, daca nu mai fura, daca sprijina economia, daca cresc colectarea si daca nu mai hranesc clientela de partid . In concluzie, PNL sa nu se atinga de copii si de pensionari, de drepturile lor, altfel, asa cum am anuntat public in repetate randuri, Partidul Social Democrat va depune o motiune de cenzura", a declarat Romascanu.El a mentionat, raspunzand unei intrebari, ca nu crede ca PSD va depune doua motiuni de cenzura, precizand ca in cazul in care alocatiile nu vor creste de la 1 august, social-democratii vor incepe strangerea de semnaturi pentru motiunea de cenzura, acelasi demers urmand sa fie initiat si daca nu vor fi crescute pensiile de la 1 septembrie.