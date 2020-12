Romania, ultimul loc in UE la reprezentarea femeilor in guvern, cu procent similar Irakului si Bahrainului

"In anul 2020, reprezentarea femeilor in guvernele lumii arata ca din 190 de tari analizate, 9 tari nu au nicio femeie in guvern , dar alte 14 tari au cel putin jumatate dintre ministri femei, conform Indicelui Puterii Femeilor (Women's Power Index'). Romania se apropie cu noul sau Guvern Citu, cu o singura femeie, de realitatile reprezentarii femeilor in guvernul irakian", se mentioneaza in materialul semnat de presedintele INACO, Andreea Paul , si de Anca Tamas, economist, expert in relatii economice internationale.Potrivit sursei citate, cele noua tari fara nicio femeie in guverne sunt: Arabia Saudita, Brunei, Kiribati, Papua Noua Guinee, St. Vincent si Grenandines, Thailanda, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam.Totodata, printre cele 14 tari cu cel putin jumatate femei in guvern regasim: Spania (67%), Finlanda (61%), Austria (57%), Suedia (55%), Franta (53%) sau Canada (50%).Astfel, Romania este foarte departe de performerii europeni, chiar pe ultimul loc in UE, subliniaza sursa citata.Potrivit INACO, in guvernul Orban, Romania avea 18% femei, cu care ne aflam pe locul 102 in lume din 190 tari analizate, la egalitate cu tari precum Eritrea sau Suriname.In guvernul Citu, procentul femeilor se contracta brusc la 4,7%. In Europa, doar Belarus si Azerbaidjan au procente mai mici.La nivel international, Romania a coborat la sfarsitul anului 2020 pe locul 175 in lume la reprezentarea femeilor in Guvern, alaturi de Irak (4,6%), Bahrain (4,4%), Myanmar (3,9%), Turkmenistan (3,7%), Belarus (3.5%), Azerbaidjan (3%) si cele 9 tari cu nicio femeie in guvernele proprii mentionate anterior.Potrivit INACO, este nevoie "sa corectam rapid aceasta grava eroare de subreprezentare cronica a femeilor in Guvernul Romaniei. "Competitivitatea unui guvern si calitatea vietii unei natiuni depinde si de reprezentarea corecta a femeilor si barbatilor", se mentioneaza in comunicat.Totodata, reprezentantii INACO sustin ca trebuie respectate "obiectivele de dezvoltare ale mileniului asumate de ONU, la care Romania s-a angajat ferm, care tin inclusiv de egalitatea de sanse, prin fapte, nu vorbe, ridicari din umeri, scuze sau strategii pe hartie."De asemenea, INACO considera ca mass-media are o contributie mare la dezvoltarea culturii politice favorabile egalitatii de sanse si ar trebui sa respecte acest principiu in spatiile dedicate dezbaterilor politice."Organizatiile de femei din partidele politice sunt anihilate complet din interior. Niciuna dintre aceste organizatii de femei ale arcului guvernamental nu a reusit sa-si impuna vreo reprezentanta. Avem nevoie de un activism civic fara precedent in istoria Romaniei care sa compenseze slaba lor putere politica. Nu tine de altii, ci chiar de noi.", se mai precizeaza in comunicat.CITESTE SI: Topul tarilor cu populatie vaccinata anti-COVID. Pe ce loc se afla Romania