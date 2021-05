Normele de aplicare ale OUG privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, modificate de Guvern

In nota de fundamentare a actului normativ se arata ca in modificarile avute in vedere prin proiectul de HG se propun, printre altele: "eliminarea din cuprinsul normelor metodologice a prevederilor referitoare la plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate persoanelor care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului; reglementarea acordarii stimulentului de insertie in cuantumurile prevazute de ordonanta de urgenta, respectiv 1.500 si 650 de lei, in functie de momentul la care se solicita dreptul la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu dizabilitati".De asemenea, se mai mentioneaza in nota de fundamentare, pentru a se asigura "o comunicare mai flexibila" a deciziilor de acordare a acestor drepturi, emise de directorii executivi ai agentiilor pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se propune "includerea postei electronice ca mijloc de comunicare a deciziilor pe langa cea directa (la oficiu) si cea prin serviciile postale".Printr-o alta hotarare, Executivul urmeaza sa aprobe Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2021-2027 si Planul de actiuni pe perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei.In sedinta de guvern ar urma sa fie adoptat si un proiect de hotarare privind Programul national integrat pentru protectia victimelor violentei domestice si metodologia-cadru privind organizarea si functionarea retelei nationale inovative integrate de locuinte protejate destinate victimelor violentei domestice.Pe agenda reuniunii guvernamentale figureaza si proiectul de hotarare pentru aprobarea Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizarii si discursului instigator la ura, aferenta perioadei 2021 - 2023 si a Planului de actiune al Strategiei.Tot printr-o hotarare, Guvernul va aproba conditiile in care politistii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihna, concedii de studii, invoiri platite, concedii fara plata si bilete de odihna.Totodata, Guvernul va stabili, prin hotarare, data alegerilor locale partiale pentru primari in 33 de circumscriptii electorale din localitati din judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Brasov, Caras-Severin, Calarasi, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Ilfov, Mehedinti, Olt, Prahova, Salaj, Suceava, Timis si Valcea.Executivul ar urma sa adopte si un memorandum avand ca tema redresarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si a structurilor subordonate.In document se arata, printre altele, ca avand in vedere "situatia deficitara a IGSU si a structurilor subordonate in ceea ce priveste alocarea resurselor umane, atat sub aspectul insuficientei, cat si sub cel al necesitatii de 'intinerire' a acestora, cea mai potrivita solutie identificata pentru remedierea actualelor neajunsuri si vulnerabilitati o constituie suplimentarea numarului de posturi la nivelul structurilor de interventie, prin majorarea numarului actual (care este nesemnificativ) de posturi de soldati si gradati profesionisti".Astfel, fata de cele semnalate, prin memorandum se propun, printre altele, spre aprobarea in Guvern "suplimentarea efectivelor Ministerului Afacerilor Interne cu 8.546 de posturi, din care 121 de ofiteri, 25 de maistri militari si subofiteri si 8.400 de soldati si gradati profesionisti".