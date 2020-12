Numele noi care se vehiculeaza pentru viitorul Guvern condus de Florin Citu. PNL, USR-PLUS si UDMR au reluat sambata negocierile

Ce nume se vehiculeaza pentru portofoliile noului Guvern

Discutiile de sambata au ca tema programul de guvernare si eventual si distribuirea posturilor de secretar de stat.Liderul PNL Ludovic Orban a declarat vineri seara, la finalul negocierilor cu USR PLUS si cu UDMR pentru formarea unei coalitii, ca Florin Citu este candidatul pentru functia de prim-ministru, presedintia Camerei revine PNL, iar cea a Senatului, USR PLUS.Noul Cabinet ar urma sa aiba doi vicepremieri, care ar putea fi Dan Barna si Kelemen Hunor Deja pentru posturile de ministri sunt vehiculate nume de titulari.: Ministerul Apararii, Ministerul de Externe, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Educatiei, Ministerul Energiei, rezultat din impartirea Ministerului Economiei in doua structuri distincte, in care Ministerul Energiei va fi condus de un reprezentant PNL, Ministerul Agriculturii, Ministerul Culturii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.La Aparare si Externe ar urma sa ramana actualii ministri, Nicolae Ciuca si Bogdan Aurescu La Finante, potentiale nominalizari sunt Lucian Ovidiu Heius / Bogdan Husuca / Sebastian Burduja la Interne - ar putea ramane Marcel Vela , dar sunt vehiculate si numele lui Rares Bogdan si Laurentiu Leoreanu.Sefia Ministerului Energiei ar urma sa revina lui Virgil Popescu , actual titular la Economie, iar la Educatie ar putea fi propusa Raluca Turcan La Agricultura, alaturi de anumele actualului ministru Adrian Oros , este luat in calcul si Emil Dumitru.La Cultura, Bogdan Gheoghiu si-ar putea pastra functia, in timp ce pentru Ministerul Muncii ar fi luat in calcul Robert Sighiartau.sunt Justitie, Transporturi, Sanatate, Cercetare Inovare si Digitalizare, Economie cu partea de antreprenoriat si IMM si Fonduri Europene.In acest caz, posibili ministri sunt Stelian Ion - Justitie, Vlad Voiculescu - Sanatate, Catalin Drula - Transporturi, Cristian Ghinea - Fonduri Europene.Conform anuntului facut vineri seara, dupa negocieri , de liderul UDMR Kelemen Hunor,Pentru Ministerul Dezvoltarii este vehiculat numele lui Cseke Attila, iar la Mediu - Tanczos Barna."As vrea sa multumesc coalitiei de centru-dreapta pentru increderea pe care mi-o acorda. Sunt constient de aceasta responsabilitate. Ma voi implica direct, in zilele urmatoare, pentru a finaliza programul de guvernare. E nevoie sa avem un Guvern cat mai repede investit, in zilele urmatoare, pentru ca sunt probleme pe care trebuie sa le rezolvam in domeniul sanatate, dar si in domeniul economiei", a declarat Florin Citu dupa ce a fost anuntat oficial ca propunere pentru functia de premier.Atat in cursul zilei de vineri, cat si dupa anuntul oficial referitor la structura Guvernului, Ludovic Orban a fost acuzat de unii dintre colegii de partid ca a cedat ministere importante pentru a-si asigura sefia Camerei Deputatilor.Citeste si: