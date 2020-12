Lupta pentru secretarii de stat din ministere: cum se vor imparti posturile intre PNL, USR-PLUS si UDMR

Impartirea se va face in functie de cate ministere a luat fiecare partid . Astfel, acolo unde PNL a luat un minister , va primi jumatate dintre secretarii de stat iar restul va fi impartit intre USR-PLUS si UDMR, scrie Digi24.ro In ministerele in care exista patru secretari de stat, doi vor merge catre partidul care are si ministrul, iar urmatoarele doua functii se vor imparti intre celelalte doua partide de la guvernare.In plus, ministrii vor decide ce atributii va avea fiecare secretar de stat.Mai multi lideri liberali din tara au solicitat sambata, 19 decembrie, convocarea in regim de urgenta a unui Birou Politic National, pentru a se discuta modul in care liderul partidului, Ludovic Orban , a purtat negocierile cu USR-PLUS si UDMR in privinta formarii viitorului guvern si pentru stabilirea sefilor Parlamentului.