O noua tentativa de sedinta de guvern. Intalnirea ministrilor ar urma sa aiba loc la ora 13.00, dar prezenta USR PLUS este in continuare incerta

"Vom avea sedinta de Guvern, pentru ca sunt mai multe acte normative importante pentru toti romanii, care trebuie adoptate, o parte dintre ele care vin de la Ministerul Sanatatii, acte normative care nu suporta amanare", a precizat, miercuri, prim-ministrul.Florin Citu l-a demis miercuri pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , si a preluat interimar acest portofoliu, ca urmare a refuzului vicepremierului Dan Barn a de a-si asuma aceasta responsabilitate.Inaintea sedintei de joi a Guvernului, Citu are programate doua intalniri online cu reprezentantii Directiilor de sanatate publica si managerii spitalelor suport COVID.Executivul urma sa se reuneasca miercuri, insa sedinta a fost amanata.Pe agenda sedintei figurau proiectul de lege care prevede sanctiunea complementara a suspendarii activitatii pentru operatorii economici care nu respecta masurile de prevenire si combatere a raspandirii virusului SARS-CoV-2, precum si un proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, unor unitati sanitare din judetele Braila, Cluj, Constanta, Galati, Hunedoara, Olt si Suceava in vederea aplicarii masurilor de prevenire si limitare a transmiterii infectiilor cu noul coronavirus.Aceeasi hotarare de Guvern prevede si scoaterea din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora, cu titlu gratuit, Spitalului de Urgenta "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", Scolii Militare de Subofiteri de Jandarmi "Petru Rares" Falticeni in vederea aplicarii masurilor de prevenire si limitare a transmiterii infectilor cu SARS-CoV -2 si Inspectoratului Politiei de Frontiera Timisoara pentru desfasurarea activitatii specifice trierii anti-COVID a grupurilor de migranti.Un alt proiect de lege care se afla pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Guvernului viza adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G.Cabinetul Citu figureaza sa discute si o serie de proiecte de hotarari de Guvern pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectoarele zootehnic, speciile bovine, ovine si caprine, si sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020.Pe agenda sedintei se mai afla un memorandum pentru stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizarii si elaborarii cadrului legal privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.