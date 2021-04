Ce ministri din Guvernul Citu au studii in domeniile pe care le conduc. Unii nu si-au mai sustinut lucrarile finale

Informaticianul de la Transporturi si economistul de la Mediu

Ministrii care au facut rocada

Seful Guvernului, Florin Citu, fost ministru de Finante in cabinetul precedent, si-a luat diploma de licenta in economie in 1996 la Grinnell College in Iowa, USA, potrivit CV-ului. Tot in Statele Unite si tot in economie a facut si masterul si a urmat si un program doctoral pe care l-a terminat, insa "fara disertatie". Citu a mai obtinut o diploma in 2003, la Centrul de Studii Financiare din Frankfurt.Vice-premierul URS PLUS, Dan Barna , este licentiat in drept, la Universitatea din Bucuresti, iar in perioada februarie - iulie 2000 a obtinut un ''Certificat de formare pentru specialisti in drept pe domeniul dezvoltarii durabile" si un "Curs de formare de formatori", la Roma, Italia. Barna a facut apoi un master in Management de Proiect la Universitatea Politehnica din Bucuresti. A urmat mai multe cursuri de "manager de proiect" si de "accesare a fondurilor europene." Kelemen Hunor , vice- premier din partea UDMR, este filosof si veterinar, potrivit CV-ului. Hunor a terminat in 1998 Facultatea de filosofie, la Universitatea Babes-Bolyai, si in 1993 Facultatea de medicina veterinara la Universitatea de Stiinte Agricole Cluj. Catalin Drula , ministrul Tansporturilor, a urmat studii de licenta si master in informatica in Canada. Iar ministrul Mediului, Tanczos Barna, a studiat economia la ASE si are un master la Universitatea Nationala de Aparare. Adrian Oros a fost ministru al Agriculturii si in Guvernul Orban. Oros a facut Facultatea de Medicina Veterinara din Cluj si este doctor in Stiinte medicale veterinare.Eduard Novak, ministrul Sportului, care a cucerit medalia de aur la Jocurile Paralimpice din 2012, de la Londra, avand si doua medalii de argint, la Jocurile Paralimpice de la Beijing 2008, respectiv Londra 2012 a studiat dreptul la Universitatea Romano - Americana.Si Cseke Atilla, ministrul Dezvoltarii, a studiat dreptul la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrativ din Oradea si are studii de master in drept privat si studii postuniversitare in drept public.Ciprian Teleman, ministrul Cercetarii, inovarii si digitalizarii, a studiat inginerie geologica si geofizica si are un master la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". Alexandru Nazare , ministru PNL al Finantelor, si-a luat diploma de licenta in stiinte politice in 2005 la SNSPA si apoi a plecat cu studiile in Berlin, unde a urmat din un masterat in Administratie Publica.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a facut licenta si masterul la Vienna University of Economics and Business, din Austria, iar lucrarea sa de disertatie s-a numit "Dinamica pietei muncii in tranzitia Romaniei spre economia de piata". CV-ul lui Voiculescu a starnit controverse in spatiul public si au fost speculatii precum ca i-ar lipsi studiile superioare. Ulterior, ministrul Sanatatii a postat pe Facebook diploma eliberata de Vienna University of Economics and Business, din Austria, dar si un atestat privind echivalarea diplomei din Viena cu o diploma de master in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor.Mai multi ministri din Guvernul precedent, condus de Ludovic Orban , au fost pastrati in cabinetul Citu, iar unii dintre ei au primit alte portofolii. Raluca Turcan , fostul vice-premier fara portofoliu in cabinetul PNL de anul trecut, este acum sefa la Ministerul Muncii. Turcan a studiat relatii economice internationale la ASE si a fost "masterand in Comunicare si Relatii Publice" la SNSPA in 1999. Ministrul Muncii nu a trecut in CV si anul absolvirii, pentru ca, dupa cum a declarat, nu si-a sustinut si lucrarea de disertatie. In 1999 Turcan a mai obtinut o diploma in rusa comerciala la Institutul Puskin din Moscova.Ministrul de Interne, Lucian Bode , care a fost sef la Transporturi in Guvernul condus de Ludovic Orban, a obtinut diploma de licenta in 1998, de inginer electromecanic, la Universitatea din Oradea, apoi a facut masterul in Managementul Securitatii in Societatea Contemporana la Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca. Bode a urmat si studii doctorale in Relatii Internationale si Studii Europene la aceeasi universitate, in perioada 2011-2018. In CV-ul sau, seful MAI are trecut si un "Curs de nivel inalt", la Institutul National de Administratie si un altul de "Securitate si buna guvernare", la Colegiul National de Aparare "Carol I".Ministrul Energiei, Virgil Popescu , fost ministru al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cabinetul Orban, a obtinut o diploma de inginer in 1991 la Institutul Politehnic din Bucuresti, Facultatea de Automatica. A urmat apoi studii doctorale in Management la Universitatea din Craiova si a mai facut un master, cativa ani mai tarziu, in Analiza diagnostic si evaluarea afacerilor la aceeasi Universitate. Popescu are in CV mai multe cursuri si certificate de absolvire, unele urmate la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" si la Academia Nationala de Informatii Mihai Viteazu.Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu , a condus acest domeniu si in Guverul Orban. Gheorghiu a studiat actoria la Universitatea Ecologica din Bucuresti. Sorin Cimpeanu , ministrul Educatiei, venit la PNL de la PRO Romania, a mai detinut acest portofoliu si in trecut, dar a fost si ministru de interne si premier interimar dupa demisia lui Victor Pona in urma incendiului din Clubul Colectiv. Cimpeanu a urmat Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, unde a obtinut si doctoratul. Ministrul Educatiei are in CV numeroase cursuri de formare urmate in strainatate sau in tara, inclusiv la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul". Cristian Ghinea , ministrul investitiilor si proiectelor europene, are licenta in stiinte politice la SNSPA si un master in "Politica si guvernare in UE", "castigator al unei burse Chevening, acordata de guvernul britanic tinerilor cu potential de lider. Am absolvit cu mentiunea "Graduated with merits", la London School of Economics and Political Science, si-a scris Ghinea in CV. Claudiu Nasui , ministrul Economiei, antreprenoriatului si turismului a urmat studii de licenta in economie, in Franta, la Universitatea Paris-Dauphine si un master in finante la Universitatea Bocconi din Italia.Seful de la Externe, Bogdan Aurescu , si-a pastrat functia pe care a avut-o in cabinetul anterior. CV-ul lui Aurescu arata ca a absolvit Colegiul National "Sfantul Sava" (1992), Facultatile de Drept (1996, cu Diploma de Merit) si Istorie (1998) ale Universitatii din Bucuresti, Institutul Franco-Roman de Dreptul Afacerilor si Cooperare Internationala "Nicolae Titulescu - Henri Capitant" (1996) si Colegiul National de Aparare din Bucuresti (2000). In 1996 a urmat cursurile Sesiunii de drept international public a Academiei de Drept International de la Haga. Stelian Ion, ministrul Justitiei a absolvit Facultatea de Drept, iar Nicolae Ciuca , seful MApN, a urmat Scoala Militara de Ofiteri Activi "Nicolae Balcescu", Sibiu si are mai multe cursuri de securitate si aparare facute in strainatate.