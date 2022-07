Surse: Guvernul va reduce cu 15% alocatiile pentru copii si handicapati

Guvernul va reduce cu 15% mai multe indemnizatii sociale, printre care si alocatiile pentru copii si cele pentru persoane cu handicap, potrivit unor surse citate de Antena 3.

Presedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat, vineri, ca stie "pe surse" ca la nivelul Guvernului s-ar fi luat decizia diminuarii si a alocatiilor pentru copii cu 15%.

Intrebat de unde are aceasta informatie, Costin a raspuns pentru Mediafax ca este o informatie reala. "Va garantez ca e reala. E pe surse, dar e reala", a spus el.

"Din cate am inteles, sunt mai multe masuri, si unele extrem de dure, care nu au fost pronuntate in spatiul public. Ne pregatim de intalnirea cu presedintele, de la Guvern. Facem analiza de impact. Ceea ce iese pe cifre este ca in nicun caz nu se va revigora economia, ci va scadea consumul", a completat liderul BNS.

Dumitru Costin considera ca, daca se vor lua aceste decizii, in sase luni Romania va fi nevoita sa ia un alt set de masuri.

"Discutam de o reducere cu un sfert a salariilor in sectorul bugetar, care inseamna putere de cumparare mai mica, vor fi mai putine accize, impozite pe salarii, iar toate acestea arata o contractie a pietei", a completat el.

Anuntul vine dupa ce presedintele Traian Basescu a anuntat, joi, ca incepand cu 1 iunie, salariile bugetarilor vor fi reduse cu 25%, pensiile se vor diminua cu 15%, iar subventiile vor fi taiate masiv.

Seful statului a incercat sa dea si o tenta pozitiva acestor masuri drastice. Astfel, au existat doua scenarii, unul prevedea majorarea taxelor si impozitelor - scenariu care presupunea ca Guvernul Boc nu mai prezinta incredere - si scenariul doi, cel prezent, cu toate scaderile de pensii si salarii, dar care presupune ca FMI si UE au incredere in Cabinetul actual ca poate face reforme.

"De la bun inceput, atat echipa de evaluare condusa de FMI, Uniunea Europeana si Banca Mondiala, cat si Guvernul au avut in atentie doua variante. Una din variante era varianta neincrederii, si asta insemna cresterea TVA de la 19% la 24%, a cotei unice de la 16 la 20% si reducerea salariilor in sectorul bugetar cu 20% pentru a ne putea incadra intr-un deficit bugetar de 6-7, 6-8% din PIB.

A doua varianta era varianta increderii, varianta in care Guvernul sa-si continue programele de restructurare masiva a cheltuielilor. Pe varianta a doua, varianta increderii in capacitatea Guvernului, a Parlamentului si a institutiilor statului roman de a continua procesele de reforma se va merge in continuare si memorandumul ce se va semna la sfarsitul negocierilor cu Fondul va fi expresia variantei de incredere in capacitatea Guvernului roman de a continua reformele", a explicat Basescu mecanismul care a stat la baza luarii deciziei de a diminua salariile, pensiile si ajutoarele de stat.

Pensiile scad cu 15%, se reduc salariile la stat si ajutoarele sociale

Reprezentantii Fondului Monetar International insista insa ca reducerea salariilor bugetarilor cu 25 la suta si a pensiilor cu 15 la suta nu a fost impusa de institutie.

"Acest pachet a fost dezvoltat de autoritatile romane si nu a fost propus de FMI. Echipa Fondului din Bucuresti il va examina, ca parte din negocierile ce au loc in continuare", au spus reprezentantii FMI.